Video: põllumajandusminister sigade katkust ja hädaolukorrast
Reedel kell 13.00 algaval pressikonverentsil annavad sigade Aafrika katku olukorrast ülevaate põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam, Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop ja keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius.
ERR.ee teeb pressikonverentsist otseülekande.
Eesti suurimas seafarmis EKSEKO ja Nurme farmi järelevalvetsoonis asunud Piiskopi farmis tuvastati neljapäevcal sigade Aafrika katk (SAK). PTA käivitab selle tõttu loomataudi hädaolukorra plaani.