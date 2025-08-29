X!

Trump blokeerib viie miljardi dollari ulatuses välisabi

USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Aaron Schwartz
USA president Donald Trump otsustas blokeerida viie miljardi dollari ulatuses kongressi heaks kiidetud välisabi, teatas reedel Valge Maja.

Kärped mõjutavad välisministeeriumi ja Ühendriikide Rahvusvahelise Arengu Agentuuri (USAID) programme, kirjutas Trump esindajatekojale saadetud kirjas.

Trumpi administratsioon on alates ametisse astumisest juba praktiliselt lammutanud USA peamise välisabiagentuuri.

Agentuur asutati 1961. aastal, kui John F. Kennedy püüdis selle abil võita külma sõja ajal arengumaade poolehoidu. Nüüdseks on USAID liidetud välisministeeriumiga, pärast seda, kui välisminister Marco Rubio kärpis 85 protsenti selle programmidest.

Demokraadid on hoiatanud, et iga katse tühistada kongressi poolt juba heaks kiidetud rahastus lõpetaks pärast 30. septembrit igasugused läbirääkimised eelarvelise patiseisu ehk nn tööseisaku vältimiseks.

USA hoidis viimasel hetkel tööseisaku viimati ära märtsis.

Tööseisakud on haruldased, kuid häirivad ja kulukad. Kuni 900 000 föderaaltöötajat võidakse saata sundpuhkusele, samas kui veel miljon elutähtsaks peetavat töötajat – lennujuhtidest politseinikeni – töötavad, kuid jäävad palgata, kuni tavapärane töö taastub.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

