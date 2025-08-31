X!

Ukraina luureülem hoiatab Zapad-2025 eel desinformatsiooni laine eest

Zaporižžja elanikud laupäevaste rünnakute järel.
Zaporižžja elanikud laupäevaste rünnakute järel. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Kateryna Klochko
Välismaa

Ukraina luureülem hoiatas, et septembri keskpaigas algava Zapad-2025 õppuse eel on oodata suuremad desinformatsiooni ja survestamise lainet Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Telegraphi andmetel ei soovi nn tahtekoalitsioon saata Ukrainasse 30 000-liikmelist kontingenti ressursside puudumise ja soovimatuse tõttu provotseerida Venemaad.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 31. augustil kell 8.47:

- Ukraina luureülem hoiatab Zapad-2025 eel desinformatsiooni laine eest;

- Leht: Euroopa ei saa Ukrainasse saata kavandatud hulga sõjaväelasi;

- Meedia: Trump juba kahtleb Zelenskõi ja Putini peatses kohtumises;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit.

Ukraina luureülem hoiatab Zapad-2025 eel desinformatsiooni laine eest

Ukraina luureülem Kõrõlo Budanov hoiatas infosõda käsitleval foorumil, et septembri keskpaigas algava Venemaa ja Valgevene relvajõudude ühisõppuse Zapad-2025 eel on oodata suuremad desinformatsiooni ja survestamise lainet Ukraina ja Euroopa riikide vastu.

Budanov sõnas, et peale 2022. aastat ei saa neid pidada lihtsalt õppusteks. "Praegu juba pinge kasvab ning õppuste aktiivse faasi alguses 12. septembril näeme suurt lainet," ütles ta.

Tema sõnul võib näha desinformatsiooni lainet, millest 90 protsenti tuleb Venemaalt ning ülejäänu muudest allikatest, mis õhutab hüsteeriat.

Venemaa ja Valgevene ühisõppused kannavad endas Euroopale tugevat sümboolset tähendust, märkis Budanov ja lisas, et seda eriti Balti riike puudutavas.

"Kahjuks jäävad need riigid õppuste aktiisvse faasi algul tugeva informatsioonisurve alla, millega kaasnevad provokatsioonid ja võltsnarratiivid, millest osa on juba alguse saanud," lisas ta.

Leht: Euroopa ei saa Ukrainasse saata kavandatud hulga sõjaväelasi

Niinimetatud tahtekoalitsioon ei soovi saata Ukrainasse 30 000-liikmelist kontingenti ressursside puudumise ja soovimatuse tõttu provotseerida Venemaad, kirjutas ajaleht The Telegraph laupäeval allikale viidates.

"Varem arutati umbes 30 000 Euroopa sõjaväelase paigutamist. Kuid allikas märkis, et tundub, et et seda arvu vähendati ressursside puudumise ja mure tõttu, et kontingent näeb välja "liiga tugev"," märkis leht.

The Telegraphi andmetel väljendasid soovi üksuste eraldamiseks missiooniks Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgi, Balti riigid ja Põhjamaad, kuid sageli ei kaasnenud toetusavaldustega konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas täpselt teatud riigid soovisid osaleda.

Ajaleht märgib, et suure tõenäosusega tegutsevad Euroopa sõjaväelased instruktoritena Lääne-Ukraina uutes baasides. Selle idee tõi esmakordselt 2024. aastal välja Prantsuse president Emmanuel Macron, kuid tollane USA president Joe Biden lükkas selle tagasi.

Lisaks on plaanis, et Türgi juhib mereväemissiooni Musta mere julgeoleku tagamiseks. Seda võivad toetada Rumeenia ja Bulgaaria.

The Telegraph märgib aga, et Euroopa on endiselt suuresti sõltuv USA toetusest, eriti sõjavarustuse tarnimisel Ukrainale. Varem lubas Euroopa osta USA-lt Kiievile sõjavarustust vähemalt 10 miljardi dollari eest. Kiiev omakorda lubas osta relvi 90 miljardi eest.

Lisaks väidavad ametnikud, et igasugune Euroopa sõjaväelaste Ukrainasse paigutamine ja õhupatrullid vajaksid USA teabe kogumisel, seirel ja luurel USA-d.  Näiteks puuduksid Euroopa riikidel satelliidid relvarahu jälgimiseks.

Euroopal puudub ka oma kogemus suuremahuliste sõjaliste missioonide planeerimisel.

Paljud Euroopa ametnikud on eraviisiliselt öelnud, et igasugune Euroopa üksuste paigutamine Ukrainasse nõuaks tugevat USA toetust.

Samal ajal teatab ajaleht, et Euroopa soovib, et Pentagon paigutaks Venemaa heidutamiseks hävitajaid ja rakette Poolasse ja Rumeeniasse.

Meedia: Trump juba kahtleb Zelenskõi ja Putini peatses kohtumises

USA president Donald Trump väljendas kahtlust selle üle, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini kohtumine lähiajal aset leiab, kirjutas uudisteportaal Unian laupäeval viitega Daily Callerile.

Mis puutub kolmepoolset kohtumist tema osalusel, leiab Trump, et see võib aset leida, vahendas BNS.

"Kolmepoolne kohtumine võib aset leida. Kahepoolne - ma ei tea," tsiteeris Trumpi omakorda Clash Report.

USA president võrdles Zelenskõid  ja Putinit lastega, kes teineteist vihkavad ja mänguväljakul kaklevad.

"Ma kasutan analoogiat. Olen seda mõned korrad kasutanud. Teil on laps ja mänguväljakul on teine laps, laste mänguväljakul ja nad vihkavad teineteist ning hakkavad kiikuma ja kiikuma ja kiikuma. Ja sa tahad, et nad lõpetaksid, ja nad jätkavad. Mõne aja pärast on nad väga õnnelikud, et saavad lõpetada," seletas Trump.

"Kas te mõistate seda? See on peaaegu niimoodi. Mõnikord peavad nad enne lõpetamist natuke võitlema. Aga see on kestnud juba pikka aega. Paljud inimesed on surnud," lisas ta.

Trump kinnitas ka, et ta ei kaalu võimalust kasutada USA sõjaväelasi Ukrainas, kuid möönis, et sõjategevuse lakkamise korral aitab ta eurooplasi õhuturbe tagamisel.

Ta rõhutas, et sõda Ukrainas ei alustanud tema, kuid tahab seda lõpetada.

"Me räägime paljudest eludest. Me räägime mitte sellest, et mina alustasin. Mina sain selle sõja päranduseks. Ja kõik, mida mina üritan teha, on leegid kustutada. Ja ma arvasin, et ma tegin seda. Ma tegin seda seitse korda teiste sõdadega, mis olid raskemad kui see. Kolm neist sõdadest olid kestnud juba üle 30 aasta ja mina lõpetasin need kõik. See sõda oli lihtsalt väga raske. See oli raske sõda," ütles Trump.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 810 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 082 140 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 11151 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 212 (+2);

- suurtükisüsteemid 32 199 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1476 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1213 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 55 062 (+371);

- tiibraketid 3664 (+38);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 305 (+83);

- eritehnika 3952 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

