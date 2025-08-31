Jüristo: Reformierakonna ja Eesti 200 maksude kannapöörde taga on langev toetus

Poliitikaekspertide hinnangul ei tähenda valitsuse väljaütlemised tulumaksutõusu ärajätmisest ja automaksu tühistamisest mingisugust toetuse tõusu Reformierakonnale ja Eesti 200-le. Pigem on valijate usaldust veel rohkem kaotatud. Kohalikel valimistel põrumine tähendaks Reformierakonnale raskusi riigikogu kampaanias, Eesti 200-le terendaks aga lõpp.

Reformierakonna ja Eesti 200 maksude kannapöörde taga on poliitikaeksperdi Tarmo Jüristo sõnul langev toetus. Maksutõusud on ebapopulaarsed, kohalike omavalitsuste valimised lähenevad kiiresti ja see on muutnud valitsuserakonnad närviliseks. Jüristo arvates säärased sammud toetust aga tõenäoliselt ei kasvata.

"Reformierakonnal on läbi aastate olnud selline maine, et nad on justkui täiskasvanud toas, kui eelarve asjadest räägitakse ja nad on nüüd otsustanud selle asja ka aknast välja visata. Suur sõnumisegadus on olnud läbi terve suve. Võib-olla eraldi asjana tasub meede tuletada veel seda, et jutt ei käi praegu maksude langetamisest, vaid selle istuva valitsuse enda poolt pakutud hüpoteetilise maksutõusu ära jätmisest," sõnas Jüristo.

Valitsus põhimõtteliselt sööb oma sõnu ja politoloogi Martin Mölderi sõnul võib see valijale tunduda põhimõttekindluse puudumisena. Toetuse langus on viinud olukorrani, kus valija ei pruugi uskuda ka nii-öelda häid sõnumeid, nagu eelarvepuudujäägi vähenemine. Automaksu tühistamise loorberitega üritavad end ehtida kõik erakonnad, sealhulgas opositsioon, aga mõnel on võimalik võita rohkem kui teisel.

"Paradoksaalselt võib olla nii, et valijad karistavad seda valitsust nii selle maksu elluviimise eest kui ka selle maksu tühistamise eest," ütles Mölder.

Mölderi hinnangul on Reformierakonnal ja Eesti 200-l toetuse madalseisust enne kohalikke valimisi väga keeruline välja tulla. Jüristo lisas, et Reformierakond eelmiste valimiste reitinguni kohe kindlasti ei jõua, aga veidi ülespoole on neil võimalik tiksuda. Probleem on aga selles, et praeguse madalseisu põhjused pole kosmeetilised.

"Need ei ole olnud sellised pisikesed äpardused, mis kähku ära ununevad, vaid siin on ikkagi olnud sellist suurt jama kuude kaupa," lausus Jüristo.

Kohalikel valimistel põrumine tähendaks mõlemale erakonnale tõsiseid tagajärgi, millel oleks mõju ka järgmisele kampaaniale.

"Ka riigikogu valimistele vastu minnes, eks erakondadel on alati võimalus ja nad toetuvadki oma kohalikele võrgustikele, kohalikele inimestele, kohalikes paikades, kus nad kampaaniat teevad. See, kui jõuliselt nad seda kahe aasta pärast teha saavad, saab olema ka määratud nende valimiste tulemusest, mis siin on. Kõige kriitilisem on see olukord kahtlemata Eesti 200-le," ütles Jüristo.

"Nii Reformierakonna kui Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikmetel oleks väga tugev ajend hakata vaatama mõne teise erakonna poole, sest terendab oht töötuks jääda ja see paratamatult kasvataks erakonna sisepingeid tohutult ja see saab kindlasti olema väga suur väljakutse, kui selline põrumine peaks toimuma," sõnas Mölder.

Eesti 200-le tähendaks see Mölderi sõnul pikalt ennustatud lõpu saabumist.