Läti nõuab nn kolmandate riikide kodanikelt enne riiki sisenemist ankeeti

Läti piirab tänasest nn kolmandate riikide kodanike sissesõitu. Kaks ööpäeva enne Lätti minekut tuleb täita elektrooniline ankeet. See nõue kehtib ka Venemaa kodanikele, kes elavad Eestis.

Esmaspäevast Lätis jõustunud immigratsiooniseaduse muudatuste eesmärk on saada parem ülevaade neist, kes soovivad riiki tulla. Ankeedi peavad täitma need, kes pole Euroopa Liidu, NATO, majanduskoostöö riikide, Šveitsi või Brasiilia kodanikud, kel pole Läti viisat või siinset elamisluba.

Viisade väljastamist on Läti piiranud juba varem. Nõue kehtib ka Ukraina kodanikele. Eestit puudutab lätlaste otsus ka, sest elamisloa alusel Eestis elavad Venemaa kodanikud peavad nüüd Lätti minekuks täitma ankeedi. Eesti mittekodanikelt dokumendi täitmist ei nõuta.

Eesti siseministeeriumi andmeil elab Eestis tähtajalise elamisloa alusel 80 900 välismaalast, kellest pisut üle 8000 on Venemaa kodanikud. Pikaajalise elamisloa alusel viibib Eestis aga ligi 140 000 välismaalast, kellest 63 500 on Venemaa kodanikud.

Otsus pole Läti jaoks uus, see langetati parlamendis juba aprilli algul. Ja siis oli juttu ka laiemast taustast, sest Eestis elab Venemaa kodanikke rohkem kui Lätis. Ja Läti on alustanud ka selgitamist, kes need inimesed on. Venemaa kodanikelt Lätis nõutakse nüüd uue elamisloa taotlemist ja keeleeksamit.

"Kahe lugemise vahel tehtud muudatused laiendasid nende nn kolmandate riikide kodanike hulka, kellelt nõutakse ankeedi täitmist. See kehtib ka Eestist saabuvatele Venemaa kodanikele. Neil tuleb nüüd täita ankeet. Kui nad seda ei tee, ei tohi nad Lätis viibida," sõnas Läti seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonitõrje komisjoni liige Janis Dombrava.

Sissesõiduankeet tuleb täita ka juhul, kui ollakse Lätis läbisõidul.

Näidata tuleb sõidu eesmärk, asukoht ja aeg, sõidumarsruut, kontaktandmed, aga ka näiteks kinnitada, kas on olnud või on seost riigi või kohaliku omavalitsuse või julgeolekuasutustega. Kes on Lätis juba enne 1. septembrit, ei pea ankeeti täitma.

Eraldi piiripunkte ei plaani Läti avada. Läti siseministeeriumist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et ankeedi täitmist jälgivad piirivalve ja politsei tavapärase kontrolli käigus. Piirivalve sõidukeid on ka Eestist saabuvail teedel näha päris tihti. Kes nõuet eirab, seda võidakse trahvida.