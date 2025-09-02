Kreml eitab, et Trump ja Putin oleksid kokku leppinud Zelenskiga kohtumises

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov ütles esmaspäeval, et USA president Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini vahel ei sõlmitud mingit kokkulepet kolmepoolseks kohtumiseks Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Trump teatas 19. augustil, mõned päevad pärast Putiniga näost näkku kohtumist, et ta alustas "korralduste tegemist" Putini ja Zelenski kohtumiseks. Ta vihjas ka võimalusele pidada hiljem kolmepoolseid läbirääkimisi.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov eitas, et presidendid oleksid kolmepoolses kohtumises kokku leppinud.

"Seda ideed arutati [Trumpi ja Putini] telefonivestluse käigus ning seejärel puudutati seda Anchorage'i kõnelustel. Ameeriklased ütlesid meile, et arutavad seda küsimust ka omavahel ja tulevad seejärel välja konkreetsete ettepanekutega," ütles Ušakov Vene propagandist Pavel Zarubinile.

"Praegu räägitakse kolmepoolsest kohtumisest, samuti Putini ja Zelenski kohtumisest. Kuid minu teada ei olnud Putini ja Trumpi vahel selle kohta mingit kokkulepet," lisas ta.

See avaldus järgneb järjekordse Trumpi poolt seatud tähtaja möödumisele, milleks Moskva pidi astuma samme sõja lahendamise suunas.

Ušakov rääkis, et Trumpi ja Putini telefonikõnes ning nende tippkohtumisel Alaskal arutati Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste delegatsioonide taseme tõstmist, kuid kokkuleppele ei jõutud.

"Senini see, mida meedias edastatakse, ei ole täpselt see, milles me kokku leppisime," lausus Ušakov.

Trump kohtus Zelenski ja Euroopa liidritega Valges Majas 18. augustil, kolm päeva pärast oma kohtumist Putiniga. Zelenski ütles pärast kõnelusi, et Ukraina on valmis pidama tingimusteta läbirääkimisi Moskvaga kõige kõrgemal tasemel.

Ukraina president on korduvalt väljendanud valmisolekut otseseks kohtumiseks Putiniga, kutsudes USA-d üles kehtestama rangemaid meetmeid, kui Venemaa jätkab selliste kõneluste vältimist.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles 22. augustil, et kohtumine Zelenski ja Putiniga ei ole "üldse valmis". Lavrov süüdistas Ukrainat mitme eeltingimuse tagasilükkamises ning seadis kahtluse alla Zelenski legitiimsuse.

Üks allikas Ukraina presidendi kantseleist ütles varem väljaandele The Kyiv Independent, et Zelenski ja Putini silmast silma kohtumine ei toimu, kui USA ei suurenda survet Vene liidrile.

Trump ütles 25. augustil, et Putin väldib Zelenskiga kohtumist, sest "ta ei salli teda."