X!

Kreml eitab, et Trump ja Putin oleksid kokku leppinud Zelenskiga kohtumises

Välismaa
USA ja Venemaa delegatsioonide kohtumine Alaskal, Juri Ušakov on vasakult esimene
USA ja Venemaa delegatsioonide kohtumine Alaskal, Juri Ušakov on vasakult esimene Autor/allikas: SCANPIX/Gavriil GRIGOROV/POOL/AFP
Välismaa

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov ütles esmaspäeval, et USA president Donald Trumpi ja Venemaa juhi Vladimir Putini vahel ei sõlmitud mingit kokkulepet kolmepoolseks kohtumiseks Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Trump teatas 19. augustil, mõned päevad pärast Putiniga näost näkku kohtumist, et ta alustas "korralduste tegemist" Putini ja Zelenski kohtumiseks. Ta vihjas ka võimalusele pidada hiljem kolmepoolseid läbirääkimisi.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov eitas, et presidendid oleksid kolmepoolses kohtumises kokku leppinud.

"Seda ideed arutati [Trumpi ja Putini] telefonivestluse käigus ning seejärel puudutati seda Anchorage'i kõnelustel. Ameeriklased ütlesid meile, et arutavad seda küsimust ka omavahel ja tulevad seejärel välja konkreetsete ettepanekutega," ütles Ušakov Vene propagandist Pavel Zarubinile.

"Praegu räägitakse kolmepoolsest kohtumisest, samuti Putini ja Zelenski kohtumisest. Kuid minu teada ei olnud Putini ja Trumpi vahel selle kohta mingit kokkulepet," lisas ta.

See avaldus järgneb järjekordse Trumpi poolt seatud tähtaja möödumisele, milleks Moskva pidi astuma samme sõja lahendamise suunas.

Ušakov rääkis, et Trumpi ja Putini telefonikõnes ning nende tippkohtumisel Alaskal arutati Ukraina ja Venemaa läbirääkimiste delegatsioonide taseme tõstmist, kuid kokkuleppele ei jõutud.

"Senini see, mida meedias edastatakse, ei ole täpselt see, milles me kokku leppisime," lausus Ušakov.

Trump kohtus Zelenski ja Euroopa liidritega Valges Majas 18. augustil, kolm päeva pärast oma kohtumist Putiniga. Zelenski ütles pärast kõnelusi, et Ukraina on valmis pidama tingimusteta läbirääkimisi Moskvaga kõige kõrgemal tasemel.

Ukraina president on korduvalt väljendanud valmisolekut otseseks kohtumiseks Putiniga, kutsudes USA-d üles kehtestama rangemaid meetmeid, kui Venemaa jätkab selliste kõneluste vältimist.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles 22. augustil, et kohtumine Zelenski ja Putiniga ei ole "üldse valmis". Lavrov süüdistas Ukrainat mitme eeltingimuse tagasilükkamises ning seadis kahtluse alla Zelenski legitiimsuse.

Üks allikas Ukraina presidendi kantseleist ütles varem väljaandele The Kyiv Independent, et Zelenski ja Putini silmast silma kohtumine ei toimu, kui USA ei suurenda survet Vene liidrile.

Trump ütles 25. augustil, et Putin väldib Zelenskiga kohtumist, sest "ta ei salli teda."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:27

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": Aivar Sõerd

15:20

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

15:15

Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

15:08

Läti-Venemaa piiritaristu valmib 2027. aastal

15:07

Riigikogu komisjon: oodatav defitsiidi vähenemine oli suuresti teada juba kevadel

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:52

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

14:35

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

14:30

Anu Tammeleht: hea õpetaja arendab inimmõistuse ainulaadsemaid külgi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

13:54

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

09:00

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

ilmateade

loe: sport

15:15

Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

12:57

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

loe: kultuur

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

14:10

Sinefiil | "Üheskoos" kujutab paarisuhte lagunemist mõjusas õudusfilmiraamis

13:05

Headreadi raamatuaasta blogi: Richard Powersi "Ilmapuu" ja "Hämming"

12:46

Hanna Junti toob Noorsooteatris lavale nelja põlvkonna emade ja tütarde lood

loe: eeter

14:52

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

12:58

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

Raadiouudised

12:35

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

12:20

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo