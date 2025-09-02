X!

Bessent Moskva-vastastest sanktsioonidest: kõik võimalused on laual

USA rahandusminister Scott Bessent
USA rahandusminister Scott Bessent Autor/allikas: SCANPIX/AP
Venemaa hoogustab rünnakuid Ukraina tsiviiltaristu vastu ja USA rahandusminister Scott Bessent ütles esmaspäeval, et Donald Trumpi administratsioon kaalub uusi sanktsioone Venemaa vastu. Ministri sõnul on kõik võimalused laual.

"Ma arvan, et kõik on laual. President Putin on pärast ajaloolist kohtumist Anchorage'is, pärast telefonikõnet, kui Euroopa juhid ja president Zelenski Valges Majas viibisid, teinud vastupidist sellele, mida ta vihjas, et tahab teha. Tegelikult on ta jälestusväärsel viisil pommitamise kampaaniat suurendanud," ütles Bessent telekanalile Fox News. 

"Seega arvan, et president Trumpi puhul on kõik variandid laual ja ma arvan, et uurime neid sel nädalal väga tähelepanelikult," märkis Bessent. 

Trump kohtus Putiniga möödunud kuul Alaskal, suuri läbimurdeid ja otsuseid ei tehtud. Trump üritas seejärel korraldada ka Putini ja Volodõmõr Zelenski kahepoolset kohtumist. Kreml andis aga märku, et Putin ei ole sellisest kohtumisest huvitatud.

Bessentilt küsiti ka India ja USA suhete kohta, kuna Washington lajatas hiljuti Indiale Vene nafta ostmise eest karmi tollimaksu. India peaminister Narendra Modi kohtus aga esmaspäeval Hiinas Tianjinis alanud Shanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) tippkohtumisel Putini ja kompartei juhi Xi Jinpingiga. 

"Ma arvan, et lõppkokkuvõttes on India maailma rahvarohkeim demokraatia. Nende väärtused on meie omadele palju lähedasemad kui Venemaa omadele. Kuid indialased pole käitunud Vene nafta ostmise ja edasimüümise osas hästi, rahastades Venemaa sõjategevust Ukrainas," ütles Bessent. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

