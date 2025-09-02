X!

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

Kütusehinnad 1. septembril 2025
Kütusehinnad 1. septembril 2025
Pärast Neste esmaspäevast hinnalangust tõid ka teised tanklaketid hindu allapoole ja kütusemüük oli sel päeval tavalisest märksa suurem. Samas ütlevad nii Circle K kui ka Alexela, et niisuguse hinna juures ei ole kasumit teenida võimalik ja seetõttu on loogiline eeldada, et pikaks ajaks see püsima ei jää.

Kui esmaspäeva varahommikul maksis bensiini 95 liiter mõnes tanklas üle 1,6 euro, siis päeva jooksul see järjest langes ning leidus tanklaid, kus bensiini müüdi kõigest 1,304 euroga.

Põhjuseks oli Neste otsus lõpetada kliendikaartide alusel soodustustega kütuse pakkumine ja langetada tanklates kütusehindu kõigile ostjatele, millele konkurendid vastasid omakorda hindu langetades.

Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna ütles ERR-ile, et kütuse jaemüük on Eestis väga hinnatundlik ja konkurentsitihe – kui üks turuosaline muudab hindu, reageerivad üldjuhul ka teised.

"Eilse hinnalanguse algatas Neste, kes on osa rahvusvahelisest kütusekontsernist ja kontrollib kogu oma tarneahelat tootmisest jaemüügini. Selline positsioon annab neile rohkem paindlikkust, mida Eesti ettevõtted endale lubada ei saa," sõnas Kärsna.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi märkis, et esmaspäevane kütusemüük oli tavapärasest märksa suurem, kuid sellise hinna juures ei ole kütusemüüjatel võimalik kasumit teenida.

"Tänased jaehinnad on hetkel madalamad kui hulgihinnad, mis on ebatavaline situatsioon. Suure osa mootorikütuse hinnast moodustab aktsiisimaks, varumakse ja käibemaks – plaani maksude alandamiseks ei ole kuulda olnud. On üsna loogiline ennustada, et ühel hetkel peavad kütuse hinnad tanklates korrigeeruma oma õigele tasemele, sest sellise hinna juures on kütusemüük kahjumlik," tõdes Sassi.

Ta lisas, et ei oska ennustada, kui kaua korrektsioon aega võib võtta.

Kärsna tõstis esile, et Alexela põhineb Eesti kapitalil ja neile on tähtis, kuidas säilitada Eestis kohalik ja tugev energiaäri pikaajaliselt.

"Selline hinnasõda, kus kütust müüakse alla omahinna, seab selle jätkusuutlikkuse otseselt ohtu," lausus Kärsna.

Tema sõnul on kütuse postihind oluline indikaator, aga järjest tähtsamaks muutub küsimus, kellelt oma kütust osta ja mis väärtust pakub see ettevõte kliendile ja Eesti ühiskonnale.

Neste: pikalt muutumatult toiminud turul tulevad muutused raskelt

Neste äriklientide juht Martin Õunap rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et esmaspäeval tuli Nestel korduvalt hinda allapoole tuua, sest konkurendid üritasid üksteist järjest madalama hinnaga üle trumbata.

"Turg on toiminud täpselt samamoodi juba väga pikka aega, igasugune muutus tuleb kindlasti väga raskelt ja sammhaaval," lausus ta.

Neste otsustas uudse hinnastamise kasuks Õunapi sõnul Soome kogemuse eeskujul, kus selline lahendus on juba aastaid käigus olnud ja kliendid on selle hästi vastu võtnud. Ettevõte aga saab vähendada oma keskkonnajalajälge, sest ei pea enam plastist sooduskaarte väljastama, mida seni anti välja väga suures koguses.

Konkurentide väite kohta, et kütust müüakse praegu alla omahinna, ütles Õunap, et kampaaniaid, kus hinnad on väga alla läinud, on olnud ka varem.

"Väikene marginaal võiks kõigil olla ja eks asjad ajas loksuvad paika," lausus Neste äriklientide juht. "Vaatame, kuidas siin asi kulgeb."

Temagi ei osanud öelda, kas praegusel tasemel hinnad jäävad püsima tundideks, päevadeks või nädalateks.

"See on pigem meie kohalikust konkurentsist seonduv vastus, et jälgime mängu, siin mingisuguseid paika seatud reegleid ei ole, nii et jälgime hinnatorne ja sealt tuleb see värskem vastus," sõnas Õunap.

