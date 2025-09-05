Eesti tanklate postihinnad võivad nüüd erinevateks jäädagi

"Lühidalt öeldes on see, et mõnes tanklaketis ei ole lojaalsusprogrammi ja tanklaketi avalikud hinnad on [teistest] odavamad, Eestis eksisteerinud juba aastaid – nimetame siin Krooningut või Jetoili või siis Premium7 - neid tanklakette on päris palju, kes on sama ärimudeliga toimetanud nagu nüüd ka Neste teha soovib. Ainuke erinevus on selles, et Neste on ajalooliselt olnud niiöelda premium-bränd, premium-asukohtades ja siis ka vastavate teenustega. Ja nüüd järsku siis premium-asukohas, premium-brändi kuvandiga ettevõte muudab ennast – vabandust väljenduse eest – säästuoperaatoriks, et sul on kõik kliendid võrdsed ehk seda, et oled olnud pikaajaline Neste klient, ettevõte enam ei väärtusta," rääkis Kärsna neljapäeval ERR-ile.

Selline muutus ongi tekitanud turul segaduse, mis on pannud ka teised kütusemüüjad vaatama, et mis juhtuma hakkab – kuidas kliendid ja teised turuosalised reageerivad, ütles ta.

"Ma arvan, et selline kompamine on nüüd kaks ja pool päeva kestnud ja kestab, ma arvan, lähiaja," märkis Kärsna, kuid ta juhtis tähelepanu ka sellele, et viimased poolteist aastat on hinnad tanklates muutunud praktiliselt iga päev ning seetõttu ei ole ka praegune olukord midagi päris uut.

"Ehk et ma näen täna ja juba eile õhtul oli selline turbulentsus, kus igas tunnis hinnad muutusid, kadunud. Täna on hind muutunud ainult ühe korra päeval ehk juba ongi stabiilsus," lisas Kärsna neljapäeval.

"Tegelikult mina seda hinnasõjaks üldse ei nimetakski – tegemist on lihtsalt sellega, et üks turuosaline tegi oma strateegias muutuse, mis mõjutab turgu päris palju. Ja nüüd toimubki turul uue olukorraga harjumine või tasakaalupunkti otsimine," leidis Kärsna.

Kärsna viitas ka sellele, et neljapäeval Neste ja Circle K tanklate postihinnad omavahel mõne sendi võrra juba erinesidki – Circle K hinnad olid pisut kallimad. "Ehk et juba on hakanud toimuma mingisugune korrektsioon. Minu tunnetus on, et ilmselt keegi ei jaksa sellist turbulentsi ja dumpingut pikalt kannatada, sest see ei ole jätkusuutlik ja ega ükski omanik ei lase sellele peale maksta," tõdes ta.

"Küsimus on lõpuks, et kas nüüd aktsepteeritakse uue turu normaalsusena Neste strateegiat, kohandatakse ennast , mis tähendab, et meil ongi üks tanklakett senistele lisaks, kellel ei ole lojaalsusprogrammi, aga kes pakub avalikult soodsamaid hindu ja teised on siis need, kellel on lojaalsusprogramm erinevate muude hüvede ja pakkumistega," jätkas Kärsna. "Ja hinnavahe, ütleb minu kõhutunne, võib jääda sinna kahe kuni nelja sendi vahele – see on tolereeritav tase, kus pakutava väärtuse kommunikatsioon kliendile kaalub üles hetke just nagu odavama hinna," prognoosis ta.

Kärsna pidas üheks põhjuseks, miks Neste korraldatud muutus kütusemüügi turul sellise segaduse tekitas, majanduse üldisest olukorrast tingitud inimeste närvilisust: "Ma arvan, et kui see oleks olnud majanduskasvu perioodil, siis sellist närvilisust kindla peale nii palju poleks olnud."

Alexela äriarendusjuht prognoosis ka seda, et uues olukorras võivad hakata sama keti tanklate hinnad regionaalselt erinema, kuna peavad võistlema kõrvalasuvate konkurentidega.

"Ehk et kui sul on ühe ristmiku peal Neste, Circle K ja Alexela, siis me jälgime, kuidas seal kliendi käitumine on ja kui ikkagi hinnavahe ongi näiteks kolm-neli senti ja me näeme, et kaotame kliente, siis võib olla sellel ristmikul on Neste ja premium-brändide hinnavahe kaks senti. Aga teises teises kohas, kus konkurents võib-olla nii tihe ei ole, on hinnavahe näiteks kolm-neli senti," selgitas ta.

Neste teatas esmaspäeval, et lõpetab sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise ja alandab selle asemel tanklates kütusehindu kõigile ostjatele. Seejärel hakkasid ka teised tanklaketid hindu langetama, mis viis kütuse hinna ühel hetkel isegi rohkem kui 20 sendi võrra varasemast odavamaks.