Trump lubas saata rahvuskaardi Chicagosse

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et saadab rahvuskaardi Chicagosse. Ta siiski ei täpsustanud, millal rahvuskaart USA suuruselt kolmandasse linna jõuab.

Trump on juba varem andnud märku, et saadab rahvuskaardi Chicagosse. Ta ütles teisipäeval taas, et saadab linna rahvuskaardi, kuid ei andnud konkreetset kuupäeva. Tema sõnul on Chicago praegu täielik põrguauk, seetõttu saadab ta sinna kuritegevusega võitlema rahvuskaardi.

USA-s tähistati hiljuti tööpüha ning möödunud nädalavahetusel sai Chicagos toimunud tulistamistes surma kaheksa inimest, 50 inimest sai vigastada. Trump tõstab nüüd pidevalt kuritegevust esile, et õigustada föderaalvõimu kasvavat rolli linnade tänavatel.

Trumpi administratsioon esitleb nüüd oma kampaaniat kui võitlust kuritegevuse vastu. Trump kritiseeris teisipäeval Chicago linnavõime ja nimetas seda maailma ohtlikumaks linnaks.

Trump andis juba augusti alguses korralduse paigutada ka pealinna Washingtoni rahvuskaartlased.

Trump kiitis teisipäeval Washingtoni linnapead tema koostöövalmiduse eest ja kutsus demokraadist Illinoisi kuberneri JB Pritzkeri üles sama tegema.

"Kui Illinoisi kuberner mind kutsuks, teeksin seda hea meelega, aga me teeme seda ikkagi. Meil on õigus seda teha, sest mul on kohustus kaitsta seda riiki," rääkis Trump.

Pritzker on samas korduvalt lubanud vastu seista rahvuskaardi toomisele Chicagosse.

"Tal pole aimugi, millest ta räägib. Pole olemas hädaolukorda, mis õigustaks vägede saatmist. Ta solvab Chicago elanikke, nimetades meie kodu põrguauguks," ütles Pritzker.

Chicago võimude teatel on linnas kuritegevus vähenemas. Chicago politsei andmetel registreeriti käesoleva aasta kaheksa esimese kuu jooksul 278 tapmist, mis on 31 protsenti vähem kui aasta varem.

Pritzker ja ka teised demokraatidest kubernerid kutsusid hiljuti ühises kirjas Trumpi administratsiooni üles mitte saatma vägesid linnadesse.

"Olgu tegemist Illinoisi, Marylandi ja New Yorgi või mõne teise osariigiga, presidendi ähvardused ja katsed saata osariigi rahvuskaart ilma selle osariigi kuberneri palve ja nõusolekuta on murettekitav võimu kuritarvitamine," seisab kirjas.

Trump saatis suve alguses rahvuskaardi protestide tõttu ka Los Angelese tänavatele. Teisipäeval otsustas California föderaalkohtunik, et rahvuskaardi saatmine linna rikkus föderaalseadust.