Narva otsib konkursiga uut soojatootjat

Majandus
Balti elektrijaam
Balti elektrijaam Autor/allikas: Eesti Energia
Narva otsib soojatootjat, mis pakuks alternatiivi ebastabiilselt töötavale Balti elektrijaamale ja kallile gaasiküttele. Konkursi õnnestumise korral saab Narva uue kaugküttejaama kolme aasta pärast.

Narva vajab aastas üle 400 gigavatt-tunni soojust, olles tarbimismahult Eesti kolmas linn Tallinna ja Tartu järel. Praegu saab Narva kaugkütet eranditult Balti elektrijaamast, mis töötab vaid siis, kui turule pääseb. Kui jaam seisab, köetakse Narvat kalli maagaasiga.

Uue soojatootja tulekuga saaks Narva tarbija soodsama ja stabiilsema kaugküttehinna.

"Siis oleks Narva nagu ülejäänud Eesti, siis oleks ka siin oma koostootmisjaam ja siis me võiksime oma hinnaga jõuda kuskile Tallinna, Tartu tasemele. Meil on kõrgem (hind), meil on kahe aasta jooksul soojahind tõusnud kolm korda, nii et seesama lahendus, mis saabub alles küll kolme aasta pärast, on Narvale märkimisväärne," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Konkursi korraldajaks on Narva võrguettevõte, mis pakub võitjale 12-aastast soojuse ostulepingut. Soojatootjalt oodatakse odavamaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

"Igal juhul see on taastuvatest energiaallikatest ja kui see on koostootmisjaam, siis see koostootmisjaam peab töötama tõhusas koostootmisrežiimis, igal juhul taastuvatest energiaallikatest," ütles AS Narva soojusvõrk juhatuse liige Pavel Rušeljuk.

Konkursi tingimuste järgi peaks uus kaugküttejaam tööd alustama 2028. aasta detsembris. Uue katlamaja valmimisega Balti elektrijaama kinni panna pole mõtet.

"Siis kui soojust ei ole vaja, siis saab kasutada nii nagu Eesti elektrijaama, et toodab elektrit ilma soojuseta. Nii kaua, kui on vaja Eesti riigis varustuskindluse jaoks juhitavat võimsust, arvan, et Balti elektrijaam on üks osa sellest," lausus Balti elektrijaama omaniku Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.

Seni on Narva uue küttelahenduse vastu huvi tundnud viis suurt Eesti soojatootjat. Konkursil osalemist ei välista ka Enefit Power. 

Toimetaja: Marko Tooming

Narva otsib konkursiga uut soojatootjat

