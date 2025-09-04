Reedel on oodata suviselt sooja ilma

Reedel jääb Eesti idapoolse kõrgrõhuala ja Lääne-Euroopa madalrõhuala piirile, kuid kõrgrõhualal on mõju veidi suurem. Öö on rahulik ning laialdaselt on madalaid pilvi ja udu, päev on enamjaolt päikesepaisteline, küll võib ida pool olla rohkem pilvi, kust võib ka kerge sajuhoog tulla. Ja ilm on suviselt soe.

Reede öö tuleb vahelduva pilvisusega, laialdaselt tekib udu ja kohati sajab uduvihma. Tuul on muutlik ja nõrk, saartel puhub valdavalt kagust 2-7 m/s, ning õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Hommik on valdavalt pilves ning saartel ja läänerannikul selgem. Mitmel pool on udu ja sajab uduvihma. Tuul on endiselt muutliku suunaga ja nõrk, saartel puhub lõunast ja kagust ning sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal püsib veel mitmel pool udu ja kohati sajab nõrka vihma. Idakaare tuul puhub 2-8 m/s ja sooja on 19 kuni 25 kraadi.

Nädalavahetus tuleb soe - päevamaksimumid tõusevad 22 kuni 26 kraadini. Mõnel pool sajab ka hoovihhma ja võimalik on äike.

Laupäeva pärastlõunal sajab just rohkem Lääne-Eestis, enne keskööd vastu pühapäeva aga mitmel pool saartel, päeval on sadusid vaid paiguti. Esmaspäevane ilm tuleb kuiv ja õhusoe tõuseb öösel kuni 17, päeval kuni 24 kraadini. Samad kraadid püsivad ka teisipäeval, küll lisandub kohatisi vihmahooge.