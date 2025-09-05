X!

Bensiinihinnad rühivad Venemaal uutesse kõrgustesse

Vladivostoki tankla juures asuv järjekord
Vladivostoki tankla juures asuv järjekord Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA/Vitaliy Ankov
Ukraina jätkab Vene energiataristu ründamist ning riigis tõusid juba augustis bensiini hulgihinnad rekordiliselt kõrgele tasemele. Hinnatõus ei näita vaibumise märke ja bensiinihinnad rühivad ka septembris uutesse kõrgustesse.

Venemaa sõltub suuresti naftaekspordist, et rahastada oma täiemahulist sõda Ukraina vastu. Ukraina väed ründavad seetõttu Venemaa energiarajatisi.

Kolmapäeval kerkis Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil AI-95 bensiini hind 82 300 rublani  (868 eurot) tonni kohta. Kuigi hind langes neljapäeval 1,3 protsenti, püsis see siiski erakordselt kõrgel tasemel. 

Järsk hinnatõus algas suve alguses ning alates jaanuarist on hulgihinnad kerkinud ligi 50 protsenti. Venemaa kehtestas augustis ka bensiini ekspordikeelu, kuid Moskva ei suuda endiselt hinnatõusu kontrolli alla saada. 

Juba augustis levisid teated, et mitmetes Venemaa piirkondades on AI-95 bensiin müügilt kadunud. Sotsiaalmeedias levivad ka väited, et kütusepuudus on jõudnud Moskvasse. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult kontrollida. 

Ajaleht The Moscow Times kirjutab, et kolmapäeval arutati energeetikaministeeriumis samme kütuseolukorra stabiliseerimiseks. Energiaminister Sergei Tsivilev ütles veel, et naftafirmad muutsid oma rafineerimistehaste seisakuid, püüdes nii leevendada käimasolevat tarnekriisi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Moscow Times

