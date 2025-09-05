Trump: näib, et India ja Venemaa on Hiinale kaotatud

USA president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et talle näib, et India ja Venemaa on Hiinale kaotatud.

Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus olid koos Venemaa president Vladimir Putini, India peaminister Narendra Modi ja Hiina president Xi Jinping.

"Näib, et oleme kaotanud India ja Venemaa kõige sügavamale ja pimedamale Hiinale. Soovime neile pikka ja jõukat ühist tulevikku!" kirjutas Trump pildi kohale.

Neljapäeval kutsus Trump Euroopa liidreid üles lõpetama Vene nafta ostmine ning avaldama survet Hiinale.

Trump rõhutas, et Euroopa peab lõpetama Vene nafta ostmise, kuna see rahastab sõda — Venemaa teenis ühe aastaga EL-ile kütusemüügist 1,1 miljardit eurot. Samuti kutsus Trump Euroopa liidreid avaldama majanduslikku survet Hiinale, kuna viimane toetab Venemaa sõjapüüdlusi.

Sel nädal toimus Pekingis aset suurejooneline sõjaväeparaad, kus kommunistlik partei tutvustas Hiina uusimat sõjatehnikat. Hiina uut relvastust käisid kaemas ka Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un ja Venemaa president Vladimir Putin.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Moskva ja Peking sõlmisid kokkuleppe Siberist Hiinasse suunduva gaasitoru ehitamiseks. Kokkulepe viitab, et Venemaa ja Hiina majanduslikud sidemed süvenevad veelgi.

Augusti lõpus kohtusid Hiina juht Xi ja India peaminister Modi kohtusid Tianjinis. Tegemist oli Modi esimese visiidiga Hiinasse pärast Hiina ja India sõdurite veriseid piirikokkupõrkeid 2020. aastal.

Augusti alguses kehtestas Trump Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid. Täiendavate tollimaksudega ulatuvad USA kehtestatud tollid Indiale 50-protsendini.

Enne 2022. aasta sissetungi moodustas Venemaa nafta vaid 0,2 protsenti India impordist, kuid praegu moodustab see 45 protsenti, tuues Moskvale eelmisel aastal 47,5 miljardit eurot tulu.

Vaatamata Trumpi soojadele isiklikele sidemetele peaminister Narendra Modiga on USA suhted Indiaga viimastel kuudel halvenenud. Kaubandusläbirääkimised on takerdunud, mis on USA presidendile meelehärmi valmistanud.