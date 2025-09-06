X!

Tartus tuleb valimistele oma nimekirjaga välja mitu uut tegijat

Tartu linnavolikogu 49 kohale plaanib kandideerida selle aasta kohalike valimiste ajal mitmeid uusi ja väiksemaid tegijaid. Kui Reformierakond on Siuru projekti aktiivselt edasi viinud, siis suurem osa volikoguvälistest kandideerijatest keskenduks enne kultuurikeskust kas varjumiskohtade loomisele või perede toetamisele.

Tartu valimiskomisjoni esimehe Jüri Mölderi sõnul on laupäevaks oma nimekirja väiksematest erakondadest esitanud vaid erakond Koos, mille nimekirjas on kolm kandidaati. Linnapeakandidaat on erakonnal varem ka sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Gennadi Suhhov.

"Trammiliiklus peab olema. Mõisavahest, sealt tehakse depood, ja lõunakeskuseni, 10 kilomeetrit tuleb. ja pensionärid paljud pöördusid mu poole ja linna külalised ka, et Tartu kesklinnas on vähe tualette. Tuli mõte et Anne kanali ääres on neid putkasid pandud, need on korralikud, puhtad ja isegi kaks rulli paberit on olemas. Samamoodi võib kesklinnas ka panna," lausus Suhhov.

Oma plaanist kandideerida ligi 25 inimesega on märku andnud ka valimisliit plaan B, mille linnapeakandidaat on Andro Roos. Tartus peab Roos oluliseks raha raiskamise ja laenu võtmise lõpetamist ning perede toetamist.

"Süku, sada miljonit riigi raha ja Tartu linna raha. Ei ole tarvis riigi ja linna rahakoti peal parasiteerivaid üksusi veel juurde, nii et Tartu linna osa saab kohe pärast koalitsiooni saamist noortele peredele jagada eluasemete soetamiseks ja esimesel päeval alustan läbirääkimisi riigikoguga, et ka riigi osa saaks Tartu peredele kodude soetamiseks. Maksame omafinantseeringu kinni ja vastutasuks on see, et see noor pere peab olema valmis saama ühe täiendava lapse," ütles Roos.

Kui Koos erakond pooldab Tartusse Siuru ehitamist, siis sarnaselt plaan B-ga lükkaksid kultuurikeskuse ehituse edasi ka mitmed teised erakonnad, kes plaanivad valimistel oma nimekirjaga välja tulla. Nii näiteks 25 inimesega kandideerima asuv EERK ja ka Vabaerakond, kes veel nimekirjas kandideerijate arvu ei avalda.

"Meie jaoks on olulisem eelistada peresid betooni asemel. Me ei räägi mitte Sükust või Siurust, vaid lasteaedade, koolide remondist, et meie tulevased kodanikud saaksid kasvada väärilistes tingimustes," ütles EERK Tartu linnapeakandidaat Silver Kuusik.

"Meie jaoks on kindlasti prioriteet number üks turvalisus ehk meie näeme küll seda, et toretsevad ehitused tuleks antud perioodil edasi lükata ja panustada kõigepealt kriisivalmidusse. Täna ju Tartu linnas varjumiskohtade küsimus pole lahendatud. See, et kuhugi seinale kleebitakse silt, et see on varjumiskoht, ei tähenda seda, et see koht üleüldse turvaline on. Ja kui me räägime varjenditest, siis neid meil üldse ei ole," lausus Vabaerakonna Tartu linnapeakandidaat Vahur Kollom.

Roheliste linnapeakandidaadi Evelyn Sepa sõnul peaks Siuru asemel olema linna prioriteet kliimakindel Tartu.

"Kindlasti saaks tehtud erivajadustega inimestele ja laste turvalisuse seisukohalt selged läbipaistvuse auditid. Kohandatud saaks kaugkütte hinnamudelite ja sadevee kaasajastamise küsimused. Kindlasti on Tartu oma kohavaimult ja inimeste mentaliteedilt see koht, kus me väga palju rohkem saaksime olla kogukondlikud ja viia ellu neid algatusi, mis seda toetavad. Linnaaedadest, toidusaludest ja ikkagi laste ja perede turvatunne," ütles Sepp.

Nii EERK, Koos erakonna kui ka Plaan B sõnul tuleks lahendada linnas ka praegune olukord, kus teid ehitatakse aina kitsamaks ja nii ei ole liiklejagruppidel tegelikult meeldiv linnas liikuda. Vabaerakonna sõnul ei tohiks linna rajada ka lühikesi kergliiklusteede lõike.

Valimiskomisjoni teada kandideerib praeguse seisuga Tartu linnas ka kaks üksikkandidaati.

Toimetaja: Marko Tooming

