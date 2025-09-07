Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat üle 800 drooniga, teatasid Ukraina relvajõud. Kiievis sai tabamuse valitsushoone. Plahvatused toimusid ka Odessas, Harkivis, Dnipros, Krõvõi Rihis ja Zaporižžjas.

Oluline 7. septembril kell 22.26:

- Zelenski loodab USA tugevat vastust Venemaa viimastele rünnakutele;

- Trump on valmis kehtestama Venemaale uusi sanktsioone;

- Peaminister: Ukraina valitsushoone ründamine oli sõja ajal esmakordne;

- Venemaa ründas Ukrainat rekordarvu droonidega;

- Kiiev langes Vene drooni- ja raketirünnaku alla;

- Ukraina Sumõ oblastis hukkus Vene rünnakus üks, sai viga mitu inimest;

- Zelenski: lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik;

- Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Krasnodari oblastis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit;

- Ukraina andis löögi Družba naftajuhtmele.

Zelenski loodab USA tugevat vastust Venemaa viimastele rünnakutele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et loodab USA tugevale vastusele Ukrainat tabanud viimasele massiivsele Venemaa rünnakulaviinile, mis oli seni suurim.

Pühapäeval hukkus neli inimest ja valitsuskompleksis süttisid hooned.

Ukraina võimuesindajad nimetasid seda kolm ja pool aastat kestnud konflikti seni suurimaks õhurünnakuks.

"On oluline, et partnerid reageeriksid tänasele rünnakule laiaulatuslikult," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

"Loodame Ameerika tugevale vastusele. Just seda on vaja," toonitas president.

Trump on valmis kehtestama Venemaale uusi sanktsioone

USA vabariiklasest president Donald Trump ütles pühapäeval, mil Venemaa korraldas oma agressioonisõjas Ukraina vastu seni suurima ulatusega õhurünnaku oma naabrile, et on valmis kehtestama Moskvale uusi sanktsioone.

Valge Maja ees ajakirjanikele esinedes vastas ta küsimusele, kas ta on valmis Venemaale veel sanktsioone kehtestama, lühidalt: "Jah, olen küll."

Rohkem üksikasju Trump ei lisanud.

Peaminister: Ukraina valitsushoone ründamine oli sõja ajal esmakordne

Kiievi kesklinnas sai pühapäeva varahommikul Venemaa okupatsiooniväe rünnakus tabamuse ka Ukraina valitsushoone. peaminister Julija Svõrõdenko sõnul on tegemist esimese rünnakuga sõja jooksul mõne olulise tähtsusega valitsusasutuse vastu.

"Vaenlase rünnaku tõttu said kahjustada hoone katus ja ülemised korrused. Päästjad kustutavad tulekahju," kirjutas Svõrõdenko Telegramis.

"Maailm peab vastama sellele hävitustööle mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega. On vaja tugevdada sanktsioonide survet — eelkõige Vene naftale ja gaasile," ütles ta.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et rünnakus hukkus kaks inimest ja 20 sai vigastada. Kaks hukkunut olid ema ja tema kolmekuune laps, kelle päästjad rusude alt välja kaevasid.

Hoones paikneb Ukraina valitsus, seal on ministrite kabinetid. Politsei sulges juurdepääsu hoonele, kui kohale saabusid tuletõrje- ja kiirabiautod.

Venemaa ründas Ukrainat rekordarvu droonidega

Ukraina õhuvägi teatas, et alates laupäeva kella 17-st korraldasid Vene väed Ukrainale ulatusliku rünnaku, milles kasutati nii droone kui ka maismaalt lastud rakette. Kokku kasutati rünnakus 805 drooni, ründedrooni ja drooniimitaatori, vahendas BBC.

Üle Ukraina sai surma vähemalt 11 ja kannatada 71 tsiviilisikut, vahendas The Kyiv Independent.

Tegemist on rekordarvuga. Eelmine maksimum registreeriti 9. juuli öösel, kui õhuväe andmetel kasutas Venemaa 728 drooni ja rakette.

Viimases rünnakus kasutas Venemaa ka 13 Iskander raketti. Ukraina õhuväe sõnul laskis Ukraina alla 747 drooni ja neli raketti.

Üheksa raketti ja 56 ründedrooni aga tabasid 37 asukohta. Rünnak jätkub, õhuruumis on veel mitu drooni, hoiatas Ukraina sõjavägi.

Kiiev langes Vene drooni- ja raketirünnaku alla

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul on pealinna rünnakutes hukkunud vähemalt kaks inimest, sealhulgas üheaastane laps, ja 17 inimest on vigastada saanud, vahendas The Kyiv Independent.

Pärast rünnakut suri Darnõtskõi linnaosas varjupaigas ka eakas naine, kuigi surma põhjus pole selge.

Klitško lisas, et viis inimest on haiglasse viidud, sealhulgas rase naine.

Venemaa rünnakutes sai tabamuse ka Kiievi kesklinnas asuv Ukraina valitsushoone, kust AFP ajakirjaniku sõnul tõuseb suitsu.

Hoone kohal lendavad helikopterid ja kastavad katust veega.

Kiievi ametnikud hoiatasid õhurünnaku eest esmakordselt kohaliku aja järgi kell 23.30. Hiljem kuulsid The Kyiv Independenti ajakirjanikud kohapeal plahvatusi umbes kell 3.30.

Venemaa öises rünnakus kannatada saanud hoone. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Linnapea Klitško teatas, et Vene droonide jäänused tabasid Kiievi Svjatosõnskõi linnaosas kolme ja Darnõtskõi linnaosas veel ühte mitmekorruselist elamut, mis põhjustas hoonetes tulekahjusid.

Klitško lisas, et Darnõtskõi rajoonis on osaliselt kokku varisenud neljakorruselise elamu kolmas korrus ning Svjatosõnskõi rajoonis on kahjustada saanud üheksakorruselise hoone neljas kuni kaheksas korrus.

Svjatosõnski rajoonis on teatatud ka mitmest autopõlengust ja laohoone tulekahjust.

Päästemeeskonnad töötavad praegu sündmuskohal.

Kiievis kuuldi plahvatusi taas umbes kell 6.05 kohaliku aja järgi, teatas kohapeal viibiv Kyiv Independenti ajakirjanik.

Vene droonirünnaku ajal kuuldi plahvatusi mitmes Ukraina linnas, sealhulgas Kiievis, Odessas, Harkivis, Dnipros, Krõvõi Rihis ja Zaporižžjas.

Ukraina õhuvägi hoiatas hiljem, umbes kell 4 hommikul kohaliku aja järgi, et Venemaa on Ukraina suunas mitu raketti tulistanud. Õhuhäire aktiveeriti kõigis Ukraina piirkondades umbes kell 6 hommikul kohaliku aja järgi uue raketirünnaku ajal.

Ukraina Sumõ oblastis hukkus Vene rünnakus üks, sai viga mitu inimest

Ukraina Sumõ oblastis hukkus laupäeval Vene rünnakus vähemalt üks ja sai vigastada mitu inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase rünnakus Putõvli äärelinnale sai üks inimene surma, on vigastatuid. Kannatanute seas on 9-aastane laps," kirjutas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrõhorov Telegramis.

Laupäeva õhtul tabas Vene droonirünnak ka Zaporižžjat, vigastades vähemalt 15 inimest, kellest neli vajas haiglaravi, ütles oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov.

Ta avaldas ka fotod kahjustada saanud elumajadest.

Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Krasnodari oblastis

Ukraina mitteametlikud allikad teatasid droonirünnakust naftatöötlemistehasele Venemaal Krasnodari oblastis.

"Severski rajoonis kukkusid droonijäätmed Ilski naftatöötlemistehase territooriumile. Selle tagajärjel süttis üks töötlemisüksustest. Mitme ruutmeetri suurune tulekahju kustutati kiiresti," teatas Krasnodari territooriumi administratsiooni operatiivstaap.

"Ohvreid ei olnud," seisis avalduses. "Rafineerimistehase töötajad evakueeriti varjualustesse."

Ilski rafineerimistehas on varem korduvalt saanud Ukraina droonide sihtmärgiks. Ukraina rünnakud Venemaa piirkondade naftatöötlemistehastele on suvel sagenenud, põhjustades kütusepuudust.

Zelenski: lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik

Lõppev nädal on olnud Ukraina jaoks väga tulemuslik, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval igaõhtuses videopöördumises.

"Üldiselt osutus nädal minu arvates väga tulemuslikuks. Euroopa, USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan - see on ainuüksi selle nädala toetuse ja sündmuste geograafia. Tahtekoalitsioonis on 35 riiki," ütles ta.

"Ukraina julgeolekutagatistes on 26 riiki ja need on olulised asjad maal, õhus, merel ja küberruumis, ja see on ka meie sõjaväe rahastamine."

"Kõige olulisem on piisavalt tugev Ukraina sõjavägi, et meie iseseisvus ja Ukraina suveräänsus oleksid tagatud. Ja see tähendab relvi sõjaväele, pikaajalist rahastamist Ukraina armeele. Oleme paljudes nendes komponentides oma põhimõtteliselt kokku leppinud," ütles Zelenski videopöördumises.

Ta puudutas eraldi teemana sõjaväe relvastamist.

"Me loome ka uue ühise relvatootmise. Esmakordselt ajaloos on Ukraina alustanud Taaniga ühistehase ehitamist selle riigi territooriumile ja see hakkab tootma komponente meie rakettidele, meie droonidele - relvadele, mis juba ennast väga hästi tõestavad," ütles Zelenski.

"Selle sõja ajal on Ukraina saavutanud näitaja: ligi 60 protsenti meie relvadest, mis meie sõduritel on, on Ukraina relvad ja need on võimsad relvad, palju uusi asju," märkis president.

Ukraina prioriteetsemate eesmärkide hulgas nimetas Zelenski Ukrainas ja koos Ukrainaga õhutõrjesüsteemide - erinevat tüüpi süsteemide - tootmist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 088 150 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 163 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 254 (+11);

- suurtükisüsteemid 32 516 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1481 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 56 817 (+294);

- tiibraketid 3686 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 054 (+104);

- eritehnika 3961 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina andis löögi Družba naftajuhtmele

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina sõjaväelased ründasid ööl vastu pühapäeva Brjanski oblastis ühte Družba naftajuhtme rajatist.

Avalduses öeldi, et raketivägede ja suurtükiväe üksused, samuti mehitamata süsteemide väed tabasid Brjanski oblastis Naitopovitši asula piirkonnas asuvat lineaarset tootmisjaama 8-N.

Ukraina sõjaväe sõnul on tegemist strateegilise tähtsusega rajatisega, mille eesmärk on naftatoodete transport Valgevenest Venemaale.

Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel registreeriti arvukalt tabamusi pumbajaamale ja mahutitele.