Määrus jätaks töötuskindlustusmakse määrad neljaks aastaks samaks

Majandus
Töötukassa.
Töötukassa. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks määruse, mis jätab töötuskindlustusmakse määrad järgnevaks neljaks aastaks praegusele tasemele.

Määruse järgi oleks kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2026–2029 1,6 protsenti ning tööandja määr 0,8 protsenti seaduses nimetatud summadelt.

4. septembril ministeeriumitele, tööandjatele ja ametiühingutele saadetud kirjas palub Keldo määruse kooskõlastada kiireloomulisena 9. septembriks. Valitsus peab tulenevalt töötuskindlustuse seadusest kehtestama töötuskindlustusmakse määrad hiljemalt 15. oktoobriks.

Rahandusministeeriumi 2025. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt laekub käesoleval aastal töötuskindlustusmaksetest 325,6 miljonit eurot ja järgmisel aastal 344,6 miljonit eurot. Koos hõive- ja palgakasvuga suurenevad laekumised aasta-aastalt ning 2029. aastal ulatuvad laekumised 396,5 miljoni euroni aastas.

Hüvitiste kulu koos sotsiaalmaksuga on 2026. aastal ca 239,2 miljonit eurot. Töötuskindlustuse kogukulu on 373,3 miljonit eurot.

Töötukassa lähtus töötuskindlustusmakse määra prognoosimisel rahandusministeeriumi 2025. aasta suvisest majandusprognoosist.

Prognoosi kohaselt on käesoleval aastal oodata aeglast majanduskasvu (0,8 protsenti). Alates järgmisest aastast majanduskasv kiireneb, kuid püsib siiski mõõdukal tasemel (2,5 protsenti).

Tööturu osas oodatakse võrdlemisi stabiilset olukorda. Käesolevaks aastaks oodatakse töötuse määra püsimist sarnasel tasemel eelmise aastaga (7,6 protsenti) ning 2026. aastal selle vähenemist 7,0 protsendini.

Kiire palgakasv on aeglustunud ning aeglustub järgmisel aastal veelgi – kui kahel eelneval aastal ulatus aastane palgakasv üle kaheksa protsendi, siis selle aasta palgakasv on rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 5,7 protsenti ja järgmisel aastal 5,2 protsenti.

Käesolevaks aastaks oodatakse taas hinnakasvu kiirenemist 5,4 protsendini, kuid järgmisel aastal on rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt hinnakasv uuesti aeglustumas 3,5 protsendini. Ülejäänud prognoosiperioodil (2027‒2029) kasvab SKP aeglases tempos, töötus veidi väheneb ning hinna- ja palgakasv aeglustuvad.

2024. aastal oli töötuna arvel keskmiselt päevas ca 50 300 inimest, mida oli ca 1100 võrra vähem kui 2023. aastal. Käesoleval aastal hakkas registreeritud töötute arv märtsist kahanema, kuid viimaste aastate keerulisema majandusolukorra tõttu on suvekuud olnud tavapärasest sesoonsusest erinevad ja registreeritud töötute arv on suvekuudel veidi kasvanud (sarnast trendi võis märgata ka 2023. ja 2024. aastal).

Prognoosi kohaselt muutub registreeritud töötute arv selle aasta teises pooles sarnaselt 2024. aasta teise poolaastaga ning jõuab 2026. aasta esimeses kvartalis ca 48 800-ni. 2025. aasta keskmiseks registreeritud töötute arvuks prognoositakse ca 46 700. 2026. aastal on registreeritud töötuid prognoosi kohaselt keskmiselt ca 45 600 (ca 1100 võrra vähem kui 2025. aastal).

Aastateks 2027‒2029 prognoositakse, et registreeritud töötute arv langeb ja jõuab 2029. aastaks ca 43 300 töötu juurde.

Toimetaja: Urmet Kook

