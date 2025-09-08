X!

Trump tegi Hamasile viimase hoiatuse ja loodab Gazas peatset kokkulepet

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA president Donald Trump andis pühapäeval mõista, et peatselt võib loota kokkulepet Gazas, mis tagaks kõigi palestiina terrorirühmituse Hamasi käes olevate juutidest pantvangide vabastamise, olles varem edastanud rühmitusele oma viimase hoiatuse.

"Me töötame lahenduse kallal, mis võib olla väga hea," rääkis Trump pühapäeva õhtul pärast lühikest reisi New Yorki tagasi Washingtoni saabudes ajakirjanikele. Trump ütles, et arutas küsimust lennukis.

Samas keeldus USA president täpsemaid üksikasju teatamast. "Te kuulete sellest üsna pea. Me püüame sellele lõpu teha ja pantvangid tagasi saada," ütles ta.

Trump oli enne seda pühapäeval hoiatanud Hamasi, et see aktsepteeriks tema kokkuleppe tingimusi, täpsustamata nende sisu.

"Iisraellased on minu tingimusi aktsepteerinud. On aeg, et ka Hamas aktsepteeriks," kirjutas Trump platvormil Truth Social. "Olen ​​hoiatanud Hamasi mittenõustumise tagajärgede eest. See on minu viimane hoiatus, teist ei tule!"

Hiljem teatas Hamas, et sai vahendajate kaudu Ameerika Ühendriikide poolelt ideid Gaza relvarahu kokkuleppe saavutamiseks ja arutab nende ideede arendamise viise. Ka Hamas ei avalikustanud võimaliku kokkuleppe üksikasju.

Hamas kordas oma avalduses ka valmisolekut läbirääkimisteks kõigi pantvangide vabastamiseks vastutasuks "sõja lõpu selge teadaande" ja Iisraeli vägede täieliku enklaavist väljaviimise eest.

Trump ütles ajakirjanikele, et tema arvates vabastatakse kõik pantvangid: "Ma arvan, et me saame nad kõik kätte."

Ta märkis, et mõned võivad olla juba surnud, kuid eesmärk on ka nende surnukehade tagastamine.

Laupäeval teatas Iisraeli uudistekanal N12, et Trump on esitanud Hamasile uue relvarahu ettepaneku.

Leppe kohaselt vabastaks Hamas kõik ülejäänud 48 pantvangi vaherahu esimesel päeval vastutasuks tuhandete Iisraelis vangistatud Palestiina vangide eest ja peaks N12 andmetel läbirääkimisi sõja lõpetamise üle enklaavis relvarahu ajal. Iisraeli ametnik ütles, et Iisrael kaalub Trumpi ettepanekut tõsiselt, kuid ei täpsustanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

