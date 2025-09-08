Kaljulaid: seis kaitseraha kasutusega on halvem kui seni on mulje jäänud

Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi (SDE) sõnul on olukord kaitseinvesteeringute valdkonnas halvem kui seni meediast mulje on jäänud. Ta märkis, et riigikaitsekomisjoni istungil rõhutasid riigikontrolli esindajad, et probleemid on süsteemsed, pikaajalised ja sisulised.

Esmaspäeval toimunud riigikaitsekomisjoni istungil arutas komisjon riigikontrolli etteheiteid seoses kaitsevaldkonna raha kasutusega.

Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et olukord on halvem kui seni meediast on mulje jäänud. "Riigikontrolli esindajad rõhutasid korduvalt, et probleemid on süsteemsed, püsinud pikemat aega ning ei ole kindlasti ainult raamatupidamislikud, vaid sisulised," märkis ta.

Kaljulaidi sõnul esitas kaitseminister Hanno Pevkur (RE) istungil oma selgitused, millest osa lükkas riigikontroll tagasi. "Näiteks minister püüdis selgitada, et kohati on vaja teha kokkulepitust suuremaid ettemakseid, et tagada tarneid. Riigikontroll sekkus ning juhtis tähelepanu, et kontrolli käigus avastatud ettemaksed olid tehtud ekslikult," lisas ta.

Riigikontroll rõhutas ka seda, et nad ei ole kontrollinud kõiki tehinguid ja kõigi varade arvestust, kirjutas Kaljulaid ja märkis, et audiitorid kontrollisid 11 varaobjekti asukoha vastavust arvestusele ja neist kolme puhul asus vara mujal kui pidanuks.

Samuti leiti pistelise kontrolli käigus ettemaksetega eksimist, mis viitab Kaljulaidi hinnangul sellele, et selliseid ekslikke ettemakseid võib olla veel. "Ministeerium alles selgitab välja, mis seis nendega on. Mulle jäi mulje, et midagi on väga valesti selles, kuidas ministeerium iga-aastaselt tarnijatega ettemaksu arvestust, mida kinnitab ka riigikontroll," kirjutas ta.

Kaljulaidi sõnul kerkis ka küsimus, miks kaitseminister ei informeerinud probleemidest kohe riigikaitsekomisjoni.

Samuti kritiseeris Kaljulaid seda, et istungil ei olnud aruteludeks piisavalt aega.

"Kahetsusväärne, et koalitsioon hääletas maha ettepaneku anda selleks aruteluks piisavalt aega," kirjutas ta. "Juhin tähelepanu sellele, et selleks ajaks kui riigikontroll, kaitseministeerium, kaitsevägi ja riigikaitse investeeringute keskus olid teinud oma sissejuhatavad ettekanded ning komisjoni liikmed olid esitanud oma küsimused, jäi asjaosalistel neile vastamiseks aega suurusjärgus veerand tundi. Muidugi selle aja jooksul õnnestus anda vaid väga üldiseid vastuseid, täpsustavate küsimuste jaoks enam aega ei olnud ja samuti aruteluks."