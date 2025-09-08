X!

Sotsid, Isamaa ja EKRE esitasid oma valimisnimekirjad Tallinnas

Foto: Siim Lõvi /ERR
Teisipäev on viimane päev esitada kandidaate ja nimekirju kohalikel valimistel kandideerimiseks. Tallinnas esitasid valimiskomisjonile oma kandidaatide nimed sotsid, Isamaa ja EKRE.

Sotsiaaldemokraatide, kellele praeguses linnavalitsuses kuulub linnapea koht, nimekirjas kandideerib pealinnas ligi 170 inimest. Kõige pikem nimekiri on sotsidel Põhja-Tallinnas – seal on kandidaate 29 ning esinumber on Natalie Mets. Peaaegu poole lühem on nende nimekiri Pirital, kus esinumber on Rasmus Rask.

Sotside linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski kandideerib Kesklinnas. Tema sõnul on sotside suurim konkurent Keskerakond ning kampaanias keskendutakse pealinna teemadele

"Konkreetsed plaanid järgmiseks neljaks aastaks. Selge on see, et Tallinnas ainus päris tõsiseltvõetav konkurent selles küsimuses on Keskerakond. See on ka visioonide võitlus kahtlemata," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul on sotsidel keeruline teha koostööd kahe erakonnaga – EKRE ja Keskerakonnaga.

"Võib olla jätkuvalt kindel selles, et sotsiaaldemokraadid EKRE-ga Tallinnas koostööd ei tee. Selge on ka see, et [keskerakondlase Mihhail] Kõlvarti juhitud linnavalitsusele ka sotsiaaldemokraadid oma häält ei anna," sõnas ta.

Järgmise erakonnana andis oma nimekirja pealinnas üle Isamaa. Isamaa ridades läheb pealinnas valimisvõitlusse üle 180 inimese ning viimased neist liitusid viimastel päevadel.

"Inimesed on ka viimastel päevadel öelnud, et nad ei arvanud eales, et nad lähevad poliitikasse. Ammugi veel kandideerivad kohalikel valimistel," märkis Urmas Reinsalu, Isamaa erakonna juht ja linnapeakandidaat Tallinnas.

"Ma usun, et suurim konkurent on Keskerakond ja seetõttu on väga tähtis, et meil ei teki killustunud linna juhtimist," lausus Reinsalu.

Kõige arvukamalt läheb Isamaa valimistele Kesklinnas, kus esinumber on Riina Solman. Linnapeakandidaat Reinsalu kandideerib Nõmmel.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridades kandideerib Tallinnas 88 inimest, kellest peaaegu kõik on erakonna liikmed.

"Meil on kaheksa ringkonda, kolmes ringkonnas on mõni Helme. Mina olen Kesklinnas, Monika Helme on Haaberstis, Eva Helme on Lasnamäel," rääkis EKRE juht ja linnapeakandidaat Tallinnas, Martin Helme.

Edaspidises koostöös ei välistanud Helme ühtegi erakonda.

"Öelda täna, et nendega me teeme või nendega ei tee, tähendaks seda, et me valijate eest otsustame ära. Teiseks võtta ära ka võimalus läbirääkimistel oma seisukohti paremini kaitsta," sõnas ta.

Kohalikud valimised on oktoobris.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

