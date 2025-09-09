Ka järgnevatel päevadel püsib ilm suvine

Kolmapäeval ja neljapäeval on sooja kuni 24 kraadi. Ilm on vähese pilvisusega, kuid kohati võib kergelt hoovihma sadada.

Öö vastu kolmapäeva tuleb muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusooja on 10 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib kergelt hoovihma sadada. Tuul puhub kagust ja idast kiirusega 4 kuni 10, õhtu poole saarte rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19 kuni 24 kraadi.

Neljapäev tuleb suvine, kuid üpriski tuuline. Pilvisus on vähene, saartel muutlik ning seal on õhtul ka hoovihma oodata. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Reedel saabub ilmamuutus. Pilvi on enam, sajab vihma ning sooja on keskmiselt 17 kraadi.

Nädalavahetus tuleb veidi soojem, kuid mitmel pool rabistab hoovihma.