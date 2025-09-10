X!

Juulis Eestis ööbinud turistide arv langes mullusega võrreldes

Juulis peatus Eesti majutusettevõtetes 502 000 turisti, mida on üks protsent vähem kui 2024. aastal samal ajal. Välisturiste oli kaks protsenti rohkem ja siseturiste kaks protsenti vähem kui mullu.

Juulis külastas Eesti majutusettevõtteid 278 000 välis- ja ligikaudu 224 000 siseturisti, teatas statistikaamet.

"Nii nagu eelmise aasta juulis, peatus meil ka selle aasta juulis rohkem välisturiste (55 protsenti) kui siseturiste (45 protsenti)," rääkis statistikaameti juhtivanalüütik Helga Laurmaa.

2025. aastal on välisturistide arv majutusettevõtetes kasvanud peaaegu kõikidel kuudel.

"Mulluse juuliga võrreldes oli välisturiste kaks protsenti rohkem, kuid siiski 15 protsenti vähem võrreldes pandeemiaeelse 2019. aasta juuliga," tõdes Laurmaa.

Siseturiste oli majutusettevõtetes eelmise aasta juuliga võrreldes viis protsenti vähem, võrreldes 2019. aastaga on siseturistide arv aga 14 protsenti võrra kasvanud.

Kõige enam turiste saabus tänavu juulis Eestisse Soomest – kokku 118 000 ning nad moodustasid üle 42 protsenti kõigist majutuskohtades peatunud välisturistidest. Läti turiste oli 24 000, Saksamaalt saabus 22 000, Leedust 12 000 ja Ameerika Ühendriikidest üle 10 000 turisti.

"Aastases võrdluses vähenes Soome turistide arv seitse protsenti, kuid see-eest oli rohkem näiteks Lätist (10 protsenti), Saksamaalt (20 protsenti), Leedust (18 protsenti) ja Ameerika Ühendriikidest (35 protsenti) tulnud turiste," lausus analüütik.

Enim turiste peatus Harju maakonnas

Majutatud välisturistidest 86 protsenti olid juulis Eestis puhkusereisil ning 10 protsenti tööreisil.

Välisturistidest eelistas 67 protsenti ööbida Harju maakonnas. Järgnesid Pärnu (13 protsenti), Tartu (seitse protsenti) ja Saare maakond (viis protsenti) ning Ida-Viru, Lääne ja Lääne-Viru maakonnad, kus igaühes peatus kaks protsenti välisturistidest.

"Ka siseturistid ööbisid juulis majutuskohtades pigem puhkuse eesmärgil (80 protsenti). Kõige enam peatus siseturiste Harju maakonnas (22 protsenti). Järgnesid Pärnu (17 protsenti), Ida-Viru, Saare maakond (kummaski 10 protsenti) ja Tartu maakond (kaheksa protsenti). Lääne, Lääne-Viru ning Valga maakonnas peatus kõigis kuus protsenti siseturistidest," ütles Laurmaa.

Turistid jäid majutusettevõtetesse kokku ligi 932 000 ööks, neist 531 000 olid välisturistide ja 401 000 siseturistide ööbimised.

Selle aasta juulis oli võimalik peatuda 1233 majutuskohas. Võrdluseks, et möödunud aasta juulis peatuti 1238 majutuskohas ja 2019. aasta juulis 1403 majutuskohas.

Turistide kasutuses oli selle aasta juulikuus ligi 26 000 tuba ja 61 000 voodikoha, täidetud oli 59 protsenti tubadest.

Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 56 eurot inimese kohta. "See on 14 protsenti kallim kui 2024. aasta juulis ning 40 protsenti kallim kui 2019. aasta samas kuus," sõnas analüütik. 

