Trump kutsub EL-i Venemaa survestamiseks Hiinale ja Indiale 100-protsendiseid tolle kehtestama

Välismaa
USA presidend Donald Trump (esiplaanil), tema taga asepresident JD Vance.
USA presidend Donald Trump (esiplaanil), tema taga asepresident JD Vance. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA president Donald Trump on palunud Euroopa Liidul tõsta Hiinale ja Indiale kehtestatud tollimäärad 100 protsendini, et avaldada survet Venemaale Ukraina olukorra lahendamise kiirendamiseks, teatas mitu lääne meediakanalit kolmapäeval.

Ajaleht Financial Times (FT) teatas informeeritud allikatele viidates, et USA president esitas selle nõudmise pärast osalemist Ameerika Ühendriikide ja EL-i kõrgemate ametnike kohtumisel Washingtonis.

"Oleme valmis alustama, oleme valmis alustama kohe, aga teeme seda ainult siis, kui meie Euroopa partnerid meid toetavad," ütles üks USA ametnikest FT-le.

Teine allikas ütles lehele, et Washington on valmis toetama kõiki Brüsseli poolt Hiina ja India vastu kehtestatud tollimakse.

Trump esitas taotluse, mis edastati konverentskõne kaudu, EL-i sanktsioonide erisaadikule David O'Sullivanile ja teistele EL-i ametnikele. ELi delegatsioon on praegu Washingtonis sanktsioonide koordineerimise arutamiseks, märkis uudisteagentuur Reuters.

Üks anonüümsust palunud EL-i diplomaat ütles Reutersile, et USA kinnitusel on Washington nõus kehtestama sarnased tariifid, kui Euroopa Liit võtaks arvesse USA soove. "Nad ütlevad põhimõtteliselt: me teeme seda, kuid peate seda tegema meiega," ütles diplomaat.

Hiina ja India on Venemaa nafta peamised ostjad ja sellisena mängivad nad olulist rolli Venemaa majanduse pinnal hoidmisel, kui see jätkab oma täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse.

USA taotlus, kui Euroopa Liit sellega nõustuks, tähendaks EL-i strateegia muutumist, kuna seni on EL eelistanud Venemaad survestada sanktsioonide kehtestamise, mitte temaga kauplevatele kolmandatele riikidele kehtestatavate tollimaksudega.

Trump, kelle taotlusest teatas esimesena Financial Times, on korduvalt ähvardanud Indiale ja Hiinale tollimaksud kehtestada karistusena Venemaa toornafta ostmise eest.

Kuigi Trump tõstis suvel Indiale kehtivaid tollimaksu määrasid 25 protsendipunkti võrra, osaliselt karistuseks selle majandussuhete pärast Kremliga, pole ta veel karmimaid maksumäärasid, millest ta on rääkinud, Indiale kehtestanud.

Trump on ka viidanud, et Euroopa Liit ise ei ole ennast Venemaast veel täielikult lahutanud, ostes sealt eelmisel aastal umbes 19 protsenti oma gaasiimpordist, ehkki bloki kinnitusel on ta võtnud suuna Venemaa energiast sõltuvuse täielikuks lõpetamiseks.

Samas kirjutas Trump teisipäeval sotsiaalmeedias, et USA võiks tegelikult suurendada Indiaga kauplemist, märkides oma õhtuses postituses, et Ühendriigid ja India töötavad riikidevaheliste kaubandustõkete lahendamisel. Ta lisas, et ootab põnevusega kohtumist India peaministri Narendra Modiga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, Reuters

