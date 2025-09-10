X!

ERR Iisraelis: kui oled valitsuse plaanile vastu, oled vasakäärmuslane

Foto: SCANPIX/AFP/JOHN WESSELS
Iisraeli liberaalse uudisteväljaande Haaretz ajakirjaniku Nir Hassoni sõnul tooks uus sõjaline operatsioon Gaza linna ülevõtmiseks kaasa uue suure katastroofi sektoris. Gaza teemadele spetsialiseerunud Hasseni hinnangul on USA presidendi Donald Trumpi välja pakutud rahuplaan arusaamatu ja põhjustanud pigem vägivalla eskalatsiooni.

Gaza sektoris toimuvast katastroofist räägitakse igapäevaselt pea igas meediaväljandes. Uudisteväljaande Haaretz ajakirjaniku Nir Hassoni sõnul ei ole Gazas küll ühtegi välisajakirjanikku, kuid see ei tähenda, et puuduks ülevaade sektoris toimuvast.

"Meil ei ole olnud ühtegi välisajakirjanikku Gazas sellest ajast peale, kui sõda algas, aga see ei tähenda, et me ei tea, mis Gazas toimub. Seal on palju rahvusvaheliste organisatsioonide töötajaid ja paljud Palestiina ajakirjanikud teevad väga head tööd," sõnas uudisteväljaande Haaretz ajakirjanik Nir Hasson.

Ühtlasi kinnitas Hasson, et suvekuudel nälgisid inimesed Gaza sektoris - fakt, mida Iisrael on korduvalt proovinud ümber lükata.

"Nad nälgisid suvel. See, mille pärast ma praegu mures olen, on epideemiad ja haigused," lausus Hasson.

Peaminister Benyamin Netanyahu valmistub uueks sõjaliseks operatsiooniks, et võtta üle Gaza linn.

"See on totaalne katastroof. Me peame aru saama, et Gaza City's asuvad praegu sajad tuhanded elanikud ja Netanyahu tahab nad kõik viia lõunasse, mis on juba väga ülerahvastatud," ütles ajakirjanik.

USA president Donald Trump on aga pakkunud Iisraelile rahuplaani.

"Ma arvan, et mitte keegi ei saa aru, mida see Trumpi plaan endast kujutab. Üks suuremaid katastroofe, mis üldse on juhtunud Iisraeli riigiga, toimus veebruaris, kui Netanyahu läks Valgesse Majja ja Trump rääkis talle oma plaanist evakueerida kõik gazalased ja ehitada sinna asemele Riviera. Kõige hullumeelsem plaan Gaza muutmiseks toodi kõige radikaalsemate paremäärmuslaste fantaasiatest Iisraeli poliitika peavoolu. Sellest sai Iisraeli valitsuse plaan ja nüüd, kui sa oled sellele plaanile vastu, siis sa oled vasakäärmuslane," selgitas Hasson.

Teisipäeval ründas Iisrael Hamasi läbirääkijate delegatsiooni Kataris. USA avaldustest jäi mulje, et Ühendriikidelt selleks luba ei küsitud. Väidetavalt oli see vastus Jeruusalemmas toimunud terroriaktile, kui palestiinlased tulistasid bussipeatuses inimesi. Surma sai kuus reisijat.

"See on hullumeelne, aga kui eesmärk on jääda võimule ja saada toetust paremtiivalt ja radikaalselt mõtlevalt osalt ühiskonnas, siis võib-olla on sellel mõtet," sõnas ajakirjanik.

Hassoni sõnul pole Hamas kunagi ohustanud Iisraeli riigi eksistentsi ja selle teemaga oleks saanud tegeleda ka teisiti, tugevdades piire ja otsides siiraid lahendusi palestiinlaste probleemidele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

