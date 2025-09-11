Iisrael: kui Hamasi juhid jäid ellu, siis surevad nad järgmises rünnakus

Kui Iisrael ei suutnud teisipäeval Kataris korraldatud õhurünnakus Hamasi juhtkonda tappa, siis õnnestub see järgmisel korral, ütles Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides Yechiel Leiter. Iisraeli tegevus ähvardab aga nurjata Gaza vaherahukõnelused, kirjutab Reuters.

Õhurünnak Katari pealinnale Dohale toimus vahetult pärast seda, kui Hamas oli võtnud vastutuse tulistamise eest, milles hukkus kuus inimest Jeruusalemma äärelinna bussipeatuses.

Laidase hukkamõistu pälvinud Doha operatsioon oli eriti tundlik, kuna Katar on võõrustanud ja vahendanud läbirääkimisi vaherahu saavutamiseks Gaza sõjas.

Wall Street Journal kirjutas, et USA president Donald Trump pidas teisipäeval tulise telefonikõne Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, öeldes talle, et tema otsus rünnata Hamasi Kataris polnud tark.

Iisraeli suursaadik Yechiel Leiter kõneles kolmapäeval USA Kapitooliumis.

"Oleme terroriste hoiatanud, ükskõik kus nad ka ei oleks... me kavatseme neid taga ajada ja hävitada need, kes meid hävitada tahavad," ütles Leiter.

"Katari valitsus rahastab ja toetab terrorismi ning Hamasi – samu inimesi, kes saatsid terroristid tapma elanikke, kes istusid Jeruusalemma bussipeatuses," lausus ta.

ÜRO Julgeolekunõukogu lükkas kolmapäevase kohtumise edasi neljapäevale Katari palve tõttu, et riigi peaminister šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani saaks osaleda.

Al-Thani ütles kolmapäeval CNN-ile, et vastus Iisraeli rünnakutele on arutamisel piirkondlike partnerite seas ning juhid kohtuvad peagi Dohas. Kui temalt küsiti, kas Doha sulgeb Hamasi poliitbüroo, vastas ta, et tema valitsus "hindab kõike uuesti" ning kaalub edasisi samme.

"Me oleme väga põhjalikus vestluses Ameerika Ühendriikide valitsusega ning peame mõistma, milline saab olema edasine tee," sõnas Al-Thani.

Hamas teatas, et Doha rünnakus hukkus viis rühmituse liiget, sealhulgas paguluses oleva Gaza juhi ja peamise läbirääkija Khalil al-Hayya poeg. Samas väitis Hamas, et rühmituse tippliidrid jäid ellu.

Rünnak tõi kaasa diplomaatilise toetuse Katarile.

Araabia Ühendemiraatide president šeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan saabus kolmapäeval Katari, teatas UAE riiklik uudisteagentuur. Jordaania kroonprints Hussein on samuti Katari oodatud ning Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman pidi ametliku teabe kohaselt saabuma Dohasse neljapäeval, ütles Reutersile asjaga kursis olev ametnik.

Ametniku sõnul on need visiidid solidaarsuse märk Katarile pärast Iisraeli õhurünnakuid.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid äärmuslikele Iisraeli ministritele ning peatada kaubanduslepingud Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Saksamaa, üks Iisraeli kindlamaid toetajaid, on ettepanekutest Iisraeli suhtes teadlik ning osaleb aruteludes tulevaste meetmete üle, ütles välisminister Johann Wadephul.

USA: rünnaku mõju rahukõnelustele on ebaselge

Küsimusele, kuidas õhurünnak mõjutab relvarahu läbirääkimisi, vastas USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee, et ta ei tea.

"Hamas on seni kõik tagasi lükanud. Nad lükkavad pidevalt tagasi iga pakkumise, mis lauale pannakse," ütles ta Reutersile.

Hamas teatas laupäeval taas, et vabastab kõik pantvangid, kui Iisrael nõustub sõda lõpetama ja oma väed Gaza alalt tagasi tõmbama.

Netanyahu nõuab aga kokkulepet, mille kohaselt vabastatakse kõik pantvangid korraga ja Hamas kapituleerub.

2023. aasta 7. oktoobril toimunud Hamasi korraldatud rünnakus Iisraelile hukkus umbes 1200 inimest, peamiselt tsiviilisikuid, ning 251 võeti pantvangi.

Iisraeli sõjaline vasturünnak Gaza sektoris tappis Hamasi kontrolli all oleva tervishoiuministeeriumi andmetel üle 64 000 inimese, enamasti tsiviilisikuid.