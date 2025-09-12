Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud

USA president Donald Trump teatas reedel, et konservatiivse aktivisti Charlie Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud.

Trump osales reedel telekanali Fox News saates "Fox & Friends". Ta ütles, et sai kahtlustatava vahistamisest teada vahetult enne stuudiosse kõndimist.

"Ma arvan, et ta on meil olemas. Meil on inimene, keda me meie arvates otsime," rääkis Trump.

"Keegi talle väga lähedane andis ta välja," ütles Trump.

Trump ütles, et kui kahtlusalune süüdi mõistetakse, soovib ta talle surmanuhtlust.

Briti ja USA meedia teatel on kahtlusaluse nimi Tyler Robinson, kes sündis 2003. aastal ning elab Utah' osariigis. Kahtlusaluse motiiv pole veel teada. Lähiajal peaks andma pressikonverentsi veel ka Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel.

Kirk tapeti kolmapäeval, kui ta pidas avalikku debatti Utah' osariigis asuvas ülikooli linnakus. Tulistaja sooritas ühe lasu ja põgenes sündmuskohalt, seejärel algas riigis üldine klaperjaht mõrvarile.

Kirkil oli sotsiaalmeedias miljoneid jälgijaid ning ta oli üks mõjuvõimsamaid MAGA-liikumise staare.

Kirk aitas suurendada vabariiklaste toetust noorte valijate seas ning ta mängis olulist rolli Trumpi viimases valimisvõidus.