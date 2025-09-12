ÜRO Peaassamblee avaldas toetust kahe riigi lahenduse deklaratsioonile

ÜRO Peaassamblee avaldas reedel ülekaaluka häälteenamusega toetust New Yorgi deklaratsioonile, mille eesmärk on edendada rahumeelseid lahendusi Iisraeli ja Palestiina konfliktile ning toetada kahe riigi lahenduse rakendamist. Eesti hääletas deklaratsiooni poolt.

Deklaratsioonil oli lai rahvusvaheline toetus, seda toetas 142 ÜRO liikmesriiki. Vastu oli 10 riiki, nende hulgas olid ka Iisrael ja USA. 12 riiki jäi erapooletuks.

Deklaratsioonis nõutakse Gaza sektori üleandmist Palestiina võimu alla. Hamas peab aga lõpetama Gaza valitsemise ning vabastama pantvangid. Deklaratsioon peaks avama tee kahe riigi lahendusele, ehk Palestiina ja Iisraeli rahumeelsele kooseksisteerimisele.

Hääletus eelnes 22. septembril New Yorgis toimuvale ÜRO tippkohtumisele, kus Prantsusmaa president Emmanuel Macron on lubanud Palestiina riiki ametlikult tunnustada.