Euroopa Liit karmistab Venemaa kodanikele viisade väljastamist

Politicoga rääkinud Euroopa Komisjoni ametniku sõnul valmistab Komisjon ette uusi suuniseid, milles soovitab karmimaid piiranguid Venemaa ning teiste vaenulike riikide kodanikele viisade väljastamisel. Ettepanekud peaksid valmima aasta lõpuks.

Venemaaga piiri jagavad riigid on aastaid survestanud Brüsselit viisapoliitikat karmistama. Euroopa Liit lõpetas juba 2022. aasta septembris viisalihtsustuslepingu liidu ja Venemaa vahel, tehes viisade taotlemise protsessi kulukamaks ja keerulisemaks.

Samas on viisade väljastamine iga liikmesriigi vastutus ning Euroopa Komisjon ei saa ise täielikult keelata Vene kodanikele viisade väljastamist. Seejuures on mõned riigid nagu Eesti, Soome, Läti, Leedu, Poola ja Tšehhi viisade väljastamist kas piiranud või selle lõpetanud, samas kui mõned nagu Ungari, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia väljastavad neid teistest lihtsamalt.

Möödunud aastal sai Schengeni viisa üle poole miljoni Venemaa kodaniku, mis on rohkem kui aasta varem, jäädes siiski märkimisväärselt alla 2019. aasta nelja miljoni tasemele.

Aasta lõpus plaanib Euroopa Komisjon avaldada kava, kus annab ühised soovitused, nende seas rangemad kriteeriumid Venemaa kodanikele viisade väljastamisel.