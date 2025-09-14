Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase

Ukraina droonirünnak süütas Leningradi oblasti Kiriši linnas asuva naftatöötlemistehase, mis on üks riigi suurimaid. Ukraina droon ründas laupäeva õhtul Metafraxi keemiatehast Permi krais, teatas Vene opositsiooniline uudistekanal Astra.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 14. septembril kell 22.40:

- Zelenski sõnul on Venemaa naftatööstusele suunatud rünnakud kõige tõhusamad;

- Ukraina sõjaväeluure droonid ründasid Vene keemiatehast Permi oblastis;

- Leningradi oblastis sõitsid rongid rööbastelt välja;

- Ukraina hävitas 52 Vene drooni 58-st;

- Ukraina kaalub mobiilsideteenuste piiramist droonirünnakute ajal;

- Ukraina merevägi teatas rünnakust Venemaa Musta mere laevastiku sidekeskusele;

- Zelenski liitlastele: lõpetage Venemaa nafta ostmine;

- Meedia: Ukraina droon tabas keemiatehast Venemaal Permi krais;

- Ukraina droonirünnak süütas Vene ühe suurima naftatöötlemistehase;

- Venemaal Orjoli oblastis hukkus raudteepommi plahvatuses kaks rahvuskaardi ohvitseri;

- Vene rünnakud nõudsid Ukraina idaosas Kostjantõnivkas neli elu;

- Laupäeval leidis aset 158 lahingkokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit.

Zelenski sõnul on Venemaa naftatööstusele suunatud rünnakud kõige tõhusamad

Kõige tõhusamad ja kõige paremini toimivad on rünnakud Venemaa naftatööstusele, mis piiravad oluliselt sõda, avaldas pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises arvamust Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Tahan eriliselt tänada kõiki meie sõdalasi, kes tekitavad Venemaale tõeliselt olulisi kaotusi. Kaotusi rindel. Kaotusi piki piiri. Kaotusi Venemaa enda territooriumil tänu meie kaugmaarakettide õhulöökidele. Kõige tõhusamad rünnakud – need, mis toimivad kõige kiiremini – on tulekahjud Venemaa naftatöötlemistehastes, terminalides, naftabaasides. Oleme Venemaa naftatööstust oluliselt piiranud ja see piirab oluliselt sõda," ütles president.

President rõhutas, et Venemaa sõda toidavad sisuliselt nafta, gaas ja muud energiaressursid.

Zelenski tänas ka Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) erivägesid hiljutise ülitäpse rünnaku eest Venemaa suurimale naftaterminalile Läänemerel Primorskis.

"On kontrollitud, et seal on olulisi kahjustusi. See on vaenlasele käegakatsutav kahju," sõnas Zelenski.

Riigipea märkis lisaks, et eriväed hoiavad silma peal ka Ust-Luga sadamal ja teistel Venemaa juurdepääsupunktidel maailmaturule. SBU droonid on nüüd võimelised tegutsema rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel.

"Kaasatud on ka kõik teised erioperatsioonide ja jõuametid. Tänan neid kõiki nende täpsuse eest. Kui on tulemus, siis me ka kiidame tulemust," ütles Zelenski.

Ukraina sõjaväeluure droonid ründasid Vene keemiatehast Permi oblastis

Ukraina sõjaväeluure (HUR) juhitud droonid ründasid Venemaal Permi oblastis asuvat keemiatehast, mida peetakse tähtsaks Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks, edastas uudisteportaal Ukrinform pühapäeval.

HUR-i allikate sõnul näitab esialgne teave, et rünnakus said kahjustada karbamiidi tootmiseks kasutatavad seadmed.

PSJC Metafrax Chemicalsi tehas, mis asub Ukraina piirist umbes 1600 kilomeetri kaugusel, toodab lõhkeainete tootmisel kasutatavaid peamisi komponente.

HUR korraldas nädalavahetusel ka rünnakuid Venemaa raudteetaristule Orjoli ja Kurski ning Peterburi ja Pihkva vahel.

Leningradi oblastis sõitsid rongid rööbastelt välja

Pühapäeva hommikul sõitis Venemaa Leningradi oblasti erinevates osades rööbastelt välja kaks rongi, mille tagajärjel sai üks vedurijuht surma, teatas kuberner.

Juhtumid leidsid aset vahetult pärast seda, kui Venemaa Orjoli oblastis plahvatas laupäeva hilisõhtul raudteelõigul lõhkekeha, mis tappis kolm inimest.

Kuberner Aleksandr Drozdenko teatas Telegramis, et Leningradi oblasti Gatšina piirkonnas sõitis diiselrong Semrino jaama juures rööbastelt välja ning vedurisse lõksu jäänud juht hukkus.

Varem pühapäeva varahommikul edastas Drozdenko samuti, et kaugemal lõunas sõitis rööbastelt välja tühi kaubarong, aga selle juhtumi puhul keegi kannatada ei saanud.

Drozdenko sõnul käib uurimine, kas tegemist võis olla sabotaažiga.

Ukraina luurepeavalitsuse allikad teatasid, et need operatsioonid viidi läbi koostöös Ukraina kaitseväe üksustega.

"Raudteetaristu hävitamise tagajärjel tunnevad venelased olulisi logistikaprobleeme, mis omakorda mõjutab oluliselt nende võimet viia läbi aktiivseid aktsioone Ukraina kaitsejõudude vastu," rõhutas Ukraina luure allikas.

Ukraina hävitas 52 Vene drooni 58-st

Ukraina hävitas 52 Vene drooni 58-st, mis ööl vastu pühapäeva riiki ründasid, teatasid Ukraina õhujõud.

Kuus ründedrooni tabas sihtmärke kolmes paigas. Lisaks jõudis sihtmärgini ka üks Vene ballistiline rakett Iskander-M/KN-23.

Ukraina kaalub mobiilsideteenuste piiramist droonirünnakute ajal

Ukraina kaalub mobiilsideteenuste tahtlikku häirimist Venemaa droonirünnakute ajal, ütles Ukraina relvajõudude peastaabi ülem Andri Hnatov pühapäeval veebiväljaandele Novyny Live.

"Tegemist ei ole mobiilsideside katkestamisega, vaid pigem sidekvaliteedi piiramisega teatud piirkondades," selgitas Hnatov.

Hnatovi sõnul peaks Ukraina piirama 4G- ja 5G-võrgu kasutust. "Nii ei pääseks venelaste mehitamata õhusõidukites kasutatavad modemid meie sideoperaatorite internetti," lisas ta.

Ukraina meedia teatel on kiire mobiilse interneti sulgemine mõistlik meede droonide vastu, mis on varustatud kaameratega ning vajavad pildi edastamiseks stabiilset 4G-ühendust.

Ukraina merevägi teatas rünnakust Venemaa Musta mere laevastiku sidekeskusele

Ukraina merevägi ründas sel nädalal okupeeritud Sevastopolis Venemaa Musta mere laevastiku sidekeskust, teatas merevägi pühapäeval.

Teate kohaselt sai tabamuse sidekeskus, mis vastutas Venemaa Musta mere laevastiku üksuste operatsioonide koordineerimise eest.

Rünnak leidis väidetavalt aset 11. septembri ööl. Merevägi avaldas fotod, mis väidetavalt näitavad rünnaku tagajärgi.

Tabamuse saanud sidekeskus Autor/allikas: Ukraina merevägi

Sevastopol on olnud Venemaa Musta mere laevastiku baas juba enne Krimmi okupeerimist 2014. aastal. Korduvad Ukraina rünnakud meredroonide, rakettide ja kaugmaadroonidega on sundinud Kremlit vähendama oma mereväe kohalolekut poolsaarel.

Ukraina on hävitanud mitu Venemaa sõjalaeva, sealhulgas dessantlaeva Caesar Kunikov, patrull-laeva Sergei Kotov, raketikorvett Ivanovets ning mitmeid suure kiirusega dessantaluseid.

Venemaa kohaloleku vähenemine Sevastoopolis toimub ajal, mil Ukraina on suurendanud droonirünnakuid Musta mere laevastiku teistele asukohtadele. 6. juulil tabasid droonid laevastiku rajatisi Novorossiiskis, Krasnodari krais – olulises sadamalinnas Krimmi idaküljel üle Kertši väina.

Zelenski liitlastele: lõpetage Venemaa nafta ostmine

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus liitlasi üles lõpetama Venemaa nafta ostmine ning ettekäänete otsimine sanktsioonidest hoidumiseks.

USA president Donald Trump on öelnud, et Ameerika Ühendriigid kehtestavad sanktsioonid ainult siis, kui kõik NATO liikmesriigid on nendega kaasa tulevad.

"Kutsun kõiki partnereid üles lõpetama ettekäänete otsimine sanktsioonide mitte kehtestamiseks — Euroopa, USA, G7, G20," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

"On vaja vähendada Vene nafta tarbimist, ja see nõrgestaks kindlasti Venemaa võimet sõda pidada. Me kuuleme USA seisukohta ning seda seisukohta peaksid kuulama kõik, kes veel tarnivad Venemaalt, mitte teistelt partneritelt," lisas ta.

Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase

Ukraina drooni rusud süütasid Venemaal Kiriši linnas asuva naftatöötlemistehase.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas pühapäeval, et tulekahju kustutati ja keegi viga ei saanud.

Sotsiaalmeedias levib elanike video- ja fotomaterjal, mis näib näitavat suurt plahvatust ja leegitsevat tulekahju naftatöötlemistehases pärast rünnakut.

The fire can be seen from the nearby city of Kirishi.https://t.co/GmOefyzoxc pic.twitter.com/rkDXzeDGT2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2025

Surgutneftegazi Kiriši naftatöötlemistehas on üks Venemaa kahest suurimast naftatöötlemistehasest. See töötleb umbes 17,7 miljonit tonni (355 000 barrelit päevas) Venemaa toornaftat aastas, mis moodustab 6,4 protsenti riigis töödeldavast naftast.

Ukraina sõjavägi kinnitas rünnaku toimumist.

Selle aasta märtsis teatas Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR), et korraldas rünnaku Kiriši naftatöötlemistehasele.

Viimane rünnak naftatöötlemistehasele järgneb vahetult ühele seni suurimale droonirünnakule Leningradi oblastile kogu täiemahulise sõja vältel. Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) droonid ründasid 12. septembri ööl Primorskit – Venemaa suurimat naftasadamat Läänemere ääres.

Ukraina väed on viimase aasta jooksul hoogustanud rünnakuid Venemaa naftatööstuse vastu, põhjustades tegevuse katkestamisi ja süvendades üleriigilist kütusepuudust. Kiievi hinnangul on Venemaa naftatöötlemistehased õigustatud sõjalised sihtmärgid, kuna need rahastavad ja varustavad Moskva sõjamasinat.

Meedia: Ukraina droon tabas keemiatehast Venemaal Permi krais

Ukraina droon ründas laupäeva õhtul Metafraxi keemiatehast Venemaa Permi krais, teatas Vene opositsiooniline uudistekanal Astra, viidates kohalike elanike jäädvustatud videole.

Permi krai asub üle 1800 kilomeetri kaugusel Vene-Ukraina piirist.

Laupäeval kell 21.20 kohaliku aja järgi teatas Permi krai kuberner Dmitri Mahonin, et Ukraina droon tabas tööstusettevõtet Gubakha linnas. Ta ei avaldanud ettevõtte täpset nime. Mahonin väitis, et kannatanuid ei olnud ja ettevõte jätkab tööd tavapäraselt.

Metafrax Chemicalsi tehas Permi krais Autor/allikas: Astra

Hiljem tuvastas Astra sihtmärgina Metafrax Chemicalsi tehase – suure tööstuskompleksi, mis asub Gubakhas.

2023. aastal käivitas Metafrax Chemicalsi tehas uue tootmiskompleksi, mis olevat esimese kaheksa kuu jooksul tootnud 300 000 tonni ammoniaaki.

Ettevõttele on kehtestatud sanktsioonid Ühendkuningriigi ja Ukraina poolt.

Ukraina korraldab regulaarselt droonirünnakuid tööstuslikele ja sõjalistele sihtmärkidele Venemaa territooriumil.

Luureallikate kohaselt viis Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR) 12. septembril läbi droonirünnaku suurele naftatöötlemistehasele Venemaa Baškortostani Vabariigis, mis asub 1500 kilomeetri kaugusel piirist.

Venemaal Orjoli oblastis hukkus raudteepommi plahvatuses kaks rahvuskaardi ohvitseri

Laupäeval toimus Venemaa Orjoli oblastis raudteel plahvatus, milles hukkusid kaks Rosgvardia (Venemaa rahvuskaardi) ohvitseri ning üks jäi kriitilisse seisundisse, teatas piirkonna kuberner Andrei Klitškov.

Kuberneri sõnul avastati raudteeraja ülevaatuse käigus plahvatusohtlikke seadmeid. Üks neist plahvatas, tappes kaks inimest ja raskelt vigastades ühe, vahendas The Kyiv Independent.

Naaberala Kurski oblasti ajutine kuberner Aleksandr Hinštšein teatas, et plahvatuses hukkusid Venemaa rahvuskaardi ohvitserid.

Ametnike sõnul ei saanud plahvatuses ükski reisija surma ega vigastada.

Plahvatus põhjustas Orjoli oblasti raudteel Maloarkhangelski–Glazunovka lõigul vähemalt 10 rongi hilinemise. Moskva Raudteede teatel viibis ka Kurski–Moskva rongi väljumine.

Klitškov väitis, et olukord on kontrolli all ning käimas on otsingud plahvatusohtlike seadmete paigaldajate leidmiseks.

The Kyiv Independent ei suutnud Vene ametnike väiteid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina väed ja Ukraina-meelsed partisanirühmad on korduvalt sihtinud Venemaa raudtee- ja energeetikataristut sabotaažioperatsioonide ja droonirünnakute teel. Nende operatsioonide eesmärk on nõrgestada Venemaa logistilisi võimeid ning takistada sõjaväe varustamist kütuse, laskemoona ja personaliga.

Ukraina kahjustas 28. augustil Venemaa raudteetaristut Tveri linnas, paigaldades kütusetsisternide alla plahvatusohtlikke seadmeid, teatas The Kyiv Independentile allikas Ukraina sõjaväeluure agentuurist (HUR).

Vene rünnakud nõudsid Ukraina idaosas Kostjantõnivkas neli elu

Vene okupandid võtsid ööpäeva jooksul 46 korda tule alla Ukraina Donetski oblasti asustatud punktid, teatas osaliselt okupeeritud Donetski oblasti sõjalise administratsiooni juht Vadõm Filaškin.

Filaškin kirjutas Telegramis, et laupäeval tapsid venelased Kostjantõnivkas neli inimest. Ta lisas, et veel 14 inimest sai ööpäeva jooksul Donetski oblastis haavata.

Kreml nõuab Ukrainalt kogu Donetski oblasti loovutamist.

Ukrainas leidis laupäeval aset 158 lahingkokkupõrget

Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel leidis laupäeval aset 158 lahingkokkupõrget, kusjuures vaenlane tegi 39 katset Ukraina üksusi Pokrovski sektoris taanduma sundida, vahendas Ukrinform relvajõudude peastaabi ülevaadet.

"Päeva algusest on toimunud 158 lahingkokkupõrget. Vaenlane viis läbi 63 õhurünnakut, heitis alla 106 juhitavat pommi, saatis teele 1950 kamikaze-drooni ning tulistas meie vägede positsioone ja asulaid suurtükkidest 3570 korral," seisab aruandes.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 094 610 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 11 184 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 32 749 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1487 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 59 086 (+261);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 614 (+102);

- eritehnika 3964 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.