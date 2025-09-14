X!

Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohtuotsus ei muuda maaomanike hinnangul midagi

Eesti
Nursipalu harjutusala lähiümbrus
Nursipalu harjutusala lähiümbrus Autor/allikas: Aigar Nagel
Eesti

Kohus tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Samas on juba mitut aastat kestnud harjutusvälja laienduse arendus - rajatud on uusi teid ja raadatud metsa ning enamus harjutusala alla jäänud hoonestatud kinnistuidki on juba riigile müüdud. Maaomanikud möönavad, et tõenäoliselt ei muutu kohtuotsusest midagi.

Tallinna halduskohus rahuldas septembri alguses 81 eraisiku, kahe äriühingu ja kahe keskkonnaorganisatsiooni kaebuse ning tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks

"See kohtuotsus on nüüd esimene selline suurem avalik ja tegelikult märk sellest, et Eestis demokraatia toimib," lausus üks 81 kaebekirja esitanud eraisikust Tiiu Ritari.

Ritari sõnul läks kohtuasi maksma üle 68 tuhande euro, milleks saadi raha annetustest. Kaitseministeerium on juba öelnud, et kaebab kohtuotsuse edasi.

"Kui me selle edasi kaebame, siis me peame saama ringkonnakohtuotsuse. Kui ringkonnakohtu otsus on käes, siis on näha, kas see on Eesti riigile siis soodne või on ta kaebajatele soodne," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

"No see tähendab seda, et kõik läheb edasi. Miski ei ole lõppenud," ütles Ritari.

Seni kuniks pole kehtivat kohtuotsust, jätkuvad arendustööd Nursipalus nii nagu need on plaanis. See tähendab ka läbirääkimisi maaomanikega. 1. juuli seisuga on riik harjutusvälja piires omandanud 119 maaüksust ligi 26,8 miljoni euro eest. Nende seas ka Kopli kinnistu, kus toimetab oma vanaisa talus Vello Lätte.

Lättel jäi esiotsa Nursipalu arenduse alla tükike metsa, ent tema soov oli, et kui läheb mets, mingu ka talu, eriti seetõttu, et kolmest lapsest ei soovi keegi tulla elama harjutusala vahetusse lähedusse. Nii löödigi selle aasta juunis riigiga käed. Seda teed on läinud enamus hoonestatud kinnistute omanikke, aga on ka neid, kes ei ole nõus oma kodust lahkuma. Lättel on küll tehing tehtud, aga lahkuma peab ta alles järgmise aasta sügisel.

"Nüüd on nii, et kui mul on see asi vormistatud, kõik ära tehtud, siis kaitsevägi küsib, et kui kauaks sa soovid sees elada. Kui sa määrad oma tähtaja ja siis seni võid sa n-ö liikuvat vara likvideerida," sõnas Lätte.

Need maaomanikud, kes ei ole veel oma kinnistuid riigile müünud, ütlevad, et nende kinnistu on pea igast küljest piiratud maaga, mis nüüd kuulub kaitseministeeriumile.

"Ta on selline üksik saar, mis on jäänud siia. See minu elamine. Lihtsalt ei olnud kuhugi minna ja siiani ei ole, mistõttu ei ole kiirustanud selle müümisega. See on olnud selline paratamatu leppimine," lausus maaomanik Uno Allas.

Kohalikes tekitab kohtuotsus eriarvamusi.

"Härra Pevkurile ei ütle see määrus mitte midagi. Tema ju ütles, et see asi tuleb edasi kaevata ja seadust tuleb vastavalt olukorrale muuta," sõnas Lätte.

"Jääb arusaamatuks, et kas lihtsalt on tahtmine nüüd riigikaitse plaanidele vastu töötada või millest see selline kohtuotsus õieti nüüd hea. Kuivõrd see nüüd neid kohalikke inimesi nüüd enam nüüd aitab? See rong on läinud juba enamuse jaoks ju tegelikult," ütles Allas.

Paralleelselt maade omandamisega käib ka harjutusvälja laienduse arendamine, kuhu on juba rajatud 20 kilomeetrit teid kui ka raadatud 105 hektarit metsa.

Lepingud on sõlmitud ka Nursipalu harjutusvälja piiride tähistamiseks. Samas ei saa öelda, et tööd käiks Nursipalus täie hooga. Riigi kaitseinvesteeringute keskusel on pooleli viis kohtuvaidlust MTÜ Nursipaluga.

"Teede ehitusega ongi seis praegu selline, et sellel nädalal just töövõtja andiski meile teada, et ta ei saa tööd enam edasi teha. Kuna erinevad kohtuprotsessid on veel käimas. Nad on seda tempot kõvasti alla tõmmanud. Seesama teedeehitus, mis praegu pausile läheb, lükkab suures pildis ikkagi harjutusvälja kasutamist edasi," sõnas RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Harjutusvälja ümber toimuv on suure surve alla pannud ka Rõuge valla, kus neil tuleb rahuldada üha rohkemaid laskevälja kasutamise kooskõlastusi ning samas tuleb vastu võtta elanikkonna pahameel kõige selle üle, mis harjutusväljal toimub. Valla ettepanek on moodustada maakondlik komisjon, mis tegeleks harjutusväljaga seotud teemadega.

"Kui teha nalja, siis asi on lausa nii hull, et kui siin suvel oli äike, siis elanik helistas mulle otse ja kukkus pahandama selle üle, et kas me jälle oleme andnud kooskõlastuse ja kuna see endine Nursipalu harjutusväljak oli Rõuge vallas, siis ajalooliselt inimesed tunnevad, et see on Rõuge asi. Tegelikult praegu puudutab see tervet maakonda ja on väga mõistlik, et see vastutus oleks jagatud maakondlikult," lausus Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Järgmine suurem sündmus seoses Nursipaluga leiab aset 1. ja 2. oktoobril kella 9-st 17-ni, kui toimuvad HIRMAS-i ja Caesari ehk kõige võimsamate relvade katselaskmised.

"Selle õppuse raames mõõdame ka reaalselt müra neljas erinevas kohas ja pärast tulemuste kättesaamist kõrvutame neid varem tehtud modelleeringutega ja siis tutvustame rahvale," sõnas Kalmaru.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera: Nädal"

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:40

Uuel nädalal püsib ilm sajusena

21:39

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

21:30

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

21:27

Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohtuotsus ei muuda maaomanike hinnangul midagi

21:23

Jüristo: valimistel on kandev pinnas rahulolematus valitsusega

21:23

OTSEBLOGI | Saksamaa võitis raske alguse järel Türgi vastu avaveerandi Uuendatud

21:18

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

21:09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

21:02

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

20:27

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

19:54

Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

08:55

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

13.09

Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

20:14

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

13.09

Sõja 1298. päev: Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud Uuendatud

13.09

Vägivalda õhutanud juutuuber astus Isamaast välja

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

05:45

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

16:34

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

ilmateade

loe: sport

21:39

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

21:23

OTSEBLOGI | Saksamaa võitis raske alguse järel Türgi vastu avaveerandi Uuendatud

21:02

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

20:27

Vuelta finaaletapp jäeti protestijate tõttu pooleli, Vingegaard võitis

loe: kultuur

21:30

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

21:18

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

16:44

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

16:29

Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

loe: eeter

16:27

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

15:03

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

11:46

Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

10:08

Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

Raadiouudised

18:25

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

18:25

Tartu Turu tänav läheb remonti

18:25

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

18:20

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo