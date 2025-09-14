Uuel nädalal püsib ilm sajusena

Eeloleval ööpäeval jääb Eesti ulatusliku madalrõhuala idaserva. Tuul tugevneb, pilvkate on paks ning sajuala liigub saartelt ida suunas üle mandri. Õhtul läheneb merelt madalrõhulohk, mis tõstab uuesti tuuli ning hilisõhtul saabuvad saartele taas tihedamad sajuhood.

Esmaspäeva öö tuleb pilves selgimistega. Saartel sajab vihma ja hommikuks laieneb vihmasadu saartelt Kesk-Eestisse. Kagutuul tugevneb puhudes kiirusega 5-12, rannikul iiliti 17, saartel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Hommik tuleb pilvine, idapiiril selgimistega. Kui Lääne- ja Kesk-Eestis sajab vihma, siis Ida-Eestis on veel valdavalt sajuta ilm. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, saartel ja läänerannikul ka edelatuul, mis iiliti tugev on. Õhusooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt pilves ning sajab vihma. Tuul puhub lõunast ja kagust, saartel ka edelast 4-9, iiliti 13, ennelõunal rannikul ja õhtul saartel 7-12, iiliti kuni 18 m/s. Sooja on oodata 15 kuni 19 kraadi.

Uuel nädalal on ilm üpriski heitlik. Järgnevail päevil on taevas võrdlemisi pilvine. Teisipäeval levivad vihmahood edelast kirdesse üle Eesti ning mitmel pool on äikest. Sooja on keskmiselt 17 kraadi. Sajuselt ja äikesega möödub ka kolmapäev. Neljapäeva õhtul sajud harvenevad, kuid seda vaid üürikeseks. Reedel tiheneb pilvisus veelgi ning vihmasadu levib läänest itta üle maa. Sooja on nädala keskel keskmiselt 16 ning reedel 17 kraadi.