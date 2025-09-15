X!

Almann: Kirkil oli suur roll Trumpi võidus

Eesti
Foto: ERR
Eesti

USA poliitikavaatleja Lauri Almanni hinnangul oli mõrvatud Charlie Kirkil oluline roll Donald Trumpi valimisvõidus, sest ta suutis kõnetada paljusid nooremapoolseid mehi, kellega demokraadid ei oska rääkida. Kirk lootis, et JD Vance'ist saab tulevikus USA president.

"Charle Kirk oli MAGA konservatiivse liikumise üks postripoisse ja väga mõjukas esineja ja esindaja. Tema firmanumbriks oli minna USA väga liberaalsete ülikooli linnakutesseja astuda vaidlustesse väga põletavatel vastuolulistel teemadel. Ning kanaliseerida vaidlustesse seda, mis on ülikonservatiivse Ameerika sõnum," selgitas Almann "Terevisioonis" Kirki fenomeni.

Ta meenutas, et kui Kirk oma liikumise 2012 asutas, siis ta ei olnud Donald Trumpi fänn, nagu ka paljud teised Trumpi tänased toetajad.

"2016 aga oli ta juba aru saanud, et Trump on see kaart, kellele panus panna ja ta asus teda väga tugevalt toetama. Tema organisatsioon Turning Point oli erakordselt mõjukas USA noorte ja eelkõige noorte meeste häälte väljatoomisel. Öeldakse, et kõige suurem probleem, mis viimastes valimistsüklites on olnud demokraatidel, et nad ei oska rääkida noorte või noorema poolsete meestega."

Almanni sõnul oli Kirk juba 2016. aasta USA presidendivalimistel aktiivne  ja lubas oma liikumisega kaasata miljon noort Trumpi toetama, aga see ebaõnnestus.

"Aga Trumpi teisel valimisajal suutis ta mobiliseerida väga suure hulga toetajaid."

Kirkile tõi edu üliõpilaslinnakutes noortega silmast-silma kohtumine ja vaidlused ka kõige keerukamate teemade ja kriitikutega.

"Need vaidlused, mille ta võitis, need vaidlused, mille ta kaotas, genereerisid miljoneid ja miljoneid vaatamisi. Tema podcast genereeris miljoneid ja miljoneid kuulajaid. Mõned arvavad, et just nimelt tema hääl, toon ja sõnumid võisid olla otsustav asjaolu, mis ka valimised Donald Trumpi kasuks lõpuks otsustasid."

Kirki edu ja mõju taga oli see, et ta tuli probleemikäsitlustega n-ö kastist välja ja ka selged eksimused ei kõigutanud tema toetust.

"Ta võrdles relvakandmise õigust autojuhi lubadega, mille peale tema vaidluspartner meenutas, et auto juhtimiseks me ju luba vajame. Kirki sõnul ei ole valitsuse ülesanne olla turvalisuse tagaja, vaid balansseerida turvalisust vabadustega. Ja kui küsimus puudutab vabadusi, siis tema on vabaduste poolel ja kui see tähendab mõnda surma, siis tema on valmis seda riski võtma. See risk muidugi ka ta enda leidis."

Almanni sõnul suutis Kirk väga hästi kanaliseerida frustratsiooni, mis oli osades inimestes tekkinud seoses liialdatud poliitilise korrektsusega. Seetõttu ärritasid tema seisukohad ka teisi ühiskonnagruppe, kuid Almanni sõnul ei teinud Kirk seda ainult ärritamise pärast, vaid ta ka ise uskus seda, millest rääkis.

"Eesti seisukohalt mõõdetakse inimesi ju selle järgi, kuidas on tema suhtumine Ukrainasse ja seal oli tema argumentatsioon täis nii-öelda Vene propagandat. Päevi enne Venemaa agressiooni ütles ta, et see ei ole mitte midagi muud kui piiritüli. Pärast seda, kui agressiooni puhkes, ütles ta, et teda huvitab rohkem USA lõunapiir kui see, mis toimub Ukraina ja Venemaa vahel. Ta on esinenud avaliku vabandusega USA rahva nimel Venemaale, kellega enamik ameeriklasi tahtvat hästi läbi saada. Zelenski olevat CIA agent ja nii edasi ja nii edasi."

Almanni sõnul õnnestus Kirkil 2016 saada hea kontakt Donald Trumpi poja Donald juunioriga, kelle isiklikuks assistendiks ta valimiskampaania ajal oli. Ja sealt ta Donald Trumpi maailma ja orbiidile sattus. Ta tegi ka üsna vara panuse JD Vance'i peale. Vance oli Ohio senaatori kandidaat ja osales vabariiklikul eelvalimisel. Tal oli ühe numbriga protsentides toetus, aga pärast seda kui Charlie Kirk oma toetuse tema taha pani, muutus kogu dünaamika. Vance'ist sai senaator ja hiljem USA asepresident ja Kirki lootustes ka tulevikus USA president."

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Terevisioon

