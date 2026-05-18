ERR Washingtonis: Trumpi toetajad soovivad USA naasmist kristlike juurte juurde

Ameeriklased soovivad USA naasmist kristlike juurde juurde. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika Ühendriikides käib üha teravam vaidlus religiooni rolli üle poliitikas. Washingtonis kogunesid nädalavahetusel tuhanded president Donald Trumpi toetajad, kes soovivad, et USA pöörduks tagasi kristlike juurte juurde. Kriitikute hinnangul hägustab praegune administratsioon aga religiooni ja poliitika piire.

Washingtoni südames kogunesid pühapäeval tuhanded inimesed suurele usulisele kogunemisele, mida toetasid konservatiivsed kristlikud juhid ning president Donald Trumpi liitlased. Lavalt kõlanud sõnum oli selge: USA peab nende hinnangul pöörduma tagasi oma kristlike juurte juurde.

"USA rajati juudikristlikele väärtustele. See, et Valges Majas on president, kes kutsub meid tagasi meie ajaloo ja kristlike juurte juurde, on lihtsalt suurepärane," sõnas kohalik Anita.

Kristlaste osakaal Ameerika Ühendriikides on viimastel aastakümnetel langenud. Samal ajal kasvab nende inimeste arv, kes ütlevad, et neil puudub usuline kuuluvus. Just see tekitab konservatiivsetes kristlastes muret ning paljud Trumpi toetajad näevad praeguses administratsioonis võimalust taastada Ameerika identiteeti kristliku riigina.

"Riik on viimaks piisavalt küps mõistmaks, et ilma Jumalata, ilma palveta ja tema kohaloluta ei püsi see riik koos. Seetõttu olen president Trumpi üle väga uhke, et ta selle ürituse algatas," lausus Ralph.

Mõned osalejad väljendasid ka vastuseisu riigi kasvavale usulisele mitmekesisusele.

"Siia tuleb inimesi teistest riikidest ning nad tahavad tuua kaasa islami ja muud taolised asjad. See ei ole see, millele meie riik rajati. Kui sa tahad islamit, siis mine tagasi oma riiki. See ei ole see, mida Ameerika Ühendriigid endast kujutavad," ütles Retha.

Kohaletulnute sõnul on religioon ja poliitika Ameerika Ühendriikides alati olnud omavahel seotud. Trumpis nähakse Jumala poolt saadetud juhti, kes aitab USA-l liikuda taas traditsioonilisemate väärtuste poole.

"Ma armastan teda. Ta ütleb välja, mida mõtleb. Teeb seda, mida lubab. Mulle see meeldib. Me ei pea pidevalt mõtlema, mis tegelikult toimub," lausus Carlene.

Tegemist on presidendi kõige lojaalsemate toetajatega, kes ei varja oma usku ega toetust Trumpile ka vastuolulistel teemadel.

"Ta on suutnud teha asju, mida ma ei pidanud võimalikuks. Ja kõik, mida ta teeb, õnnestub nii hästi, et mul pole tema tegevusele ühtegi etteheidet. See hõlmab ka sõda Iraaniga," sõnas Jonathan.

"Ta mängib nagu malet, üks käik korraga. Me ei pruugi seda alati näha, kuid ta töötab samm-sammult selle nimel, et asju korda teha," ütles Retha.

Valge Maja toetatud üritus pälvis ka kriitikat kiriku ja riigi vaheliste piiride hägustamise pärast. Meeleavaldajate sõnul ei arvesta praegune administratsioon ameeriklaste usulise mitmekesisusega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

