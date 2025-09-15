Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastab neli ministrit

Riigikogu esmaspäevasel istungil vastavad riigikogu liikmete arupärimistele neli ministrit: kaitseminister Hanno Pevkur, regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kultuuriminister Heidy Purga ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pevkur vastab arupärimisele kaitsetööstuse arengu takistamise kohta.

Arupärimistele, mis käsitlevad kohalike omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist maamaksumäärade kehtestamisel ja Läti punahirvi Eestis, vastab regionaal- ja põllumajandusminister Terras.

Arupärimisele kultuuritöötajate palkade ja rahvaraamatukogu seaduse muutmise kohta vastab kultuuriminister Heidy Purga.

Saadikute arupärimistele, mis käsitlevad koolitoitu, õpetajate palku, õpetajate töötasude erinevusi, hariduslikku ebavõrdsust, koolitoidu ebapiisavat riiklikku rahastamist ja sellest tulenevat ebavõrdsust ning gümnaasiumihariduse kättesaadavust Eestis, vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.