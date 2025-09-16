Iisrael alustas Gaza linnas maavägede operatsiooni

Iisrael on viimasel ajal hoogustanud õhurünnakuid Gaza linna pihta, hävitatud on mitu kortermaja. Axiose allikad teatasid, et Iisrael alustas nüüd maavägede pealetungi Gaza linna vallutamiseks.

"Me liigume Gaza linna keskuse poole," ütles üks asjaga kursis olev sõjaväeametnik.

Vaatlejad muretsevad, et uus pealetung süvendab Gaza humanitaarkriisi veelgi.

Axiose teatel alustas Iisrael maapealetungi Gaza linnale tunde pärast seda, kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu oli kohtunud USA välisministri Marco Rubioga.

Rubio lubas esmaspäeval, et Washington pakub Iisraelile vankumatut toetust eesmärkide saavutamisel Gaza sektoris.

"Gaza rahvas väärib paremat tulevikku, kuid see parem tulevik ei saa alata enne, kui Hamas on likvideeritud. Võite loota meie vankumatule toetusele ja pühendumusele, et see teoks saaks," ütles Rubio.