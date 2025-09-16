X!

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

Eesti
Arhitektuuribüroo Kavakava OÜ projekti järgi valmiv loodusmaja Tallinnas Lennusadama kõrval.
Vaata galeriid
15 pilti
Eesti

Kui keskkonnaasutusi koondava loodusmaja ehitamist kavandati, siis oli uuenduslikku puidust ehitisse kolivate asutuste nimekirjas ka kliimaministeerium. Nüüd on selge, et ministeerium Põhja-Tallinnasse Lennusadama kõrvale kerkivasse majja ei koli ning riik alles otsib vabale pinnale rentnikku.

"Kliimaministeeriumi loomisel otsustati, et seni rendipinnal olnud endise keskkonnaministeeriumi töötajad kolivad ministeeriumite ühishoonesse, kus oli ruumi ja kus juba paiknesid senised majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi osakonnad, kes kliimaministeeriumiga liitusid," ütles ministeeriumi strateegia ja innovatsiooni asekantsler Kadri Land.

Landi sõnul oli see majanduslikult kõige mõistlikum lahendus.

"Ühtlasi soodustab see koostööd ka teiste valitsusasutustega. Sisuliselt sai selle sammuga vastu võetud ka otsus, et kliimaministeerium jääb koos teiste ministeeriumitega ühishoonesse ka edaspidi ja uut kolimist lähiajal ette ei võeta," lausus Land.

Land ütles, et loodusmajja saab endise keskkonnaministeeriumi asemel kolida aga maa- ja ruumiamet, kelle lisandumisel tuuakse ühe katuse alla lisaks looduskeskkonnale ka elukeskkonna teemad laiemalt.

Loodusmajja kolivad loodusmuuseum, keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, maa- ja ruumiamet, keskkonnainvesteeringute keskus ning keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus, mis on ministeeriumist eraldi asutus.

Loodusmaja kompleksis on suurusjärgus 5700 ruutmeetrit kontoriruume, millest 900 ruutmeetrit on praegu vaba.

"Oleme läbi rääkimas eri riigiasutuste ja ka rohetehnoloogia sektoriga, et neid ruume täita. Meie huvi on, et majas tekis hea sünergia erinevate keskkonnaga tegelevate organisatsioonide vahel," ütles Land.

Lennusadama kõrvale rajatavat loodusmaja (algse nimega keskkonnamaja) on planeeritud pikalt, kuid selle valmimist on pidevalt edasi lükatud. Algselt 2022. aastaks planeeritud hoone pidi valmis saama aastal 2024. Tänaseks on arhitektuuribüroo Kavakava projekteeritud hoone valmimistähtaeg nihkunud 2026. aastas suvesse.

Keskkonnamajast peaks saama Eesti kõige keskkonnasõbralikum riigihoone. Arhitektuurikonkursil osalejaile oli pandud tingimuseks, et maja ehitamiseks kasutataks valdavalt puitu ning et see oleks liginull-energiahoone, kus kasutatakse nutikaid lahendusi.

Toimetaja: Mari Peegel

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

15:23

EISA viib 600 000 euro abil info digitaliseerimise voorustest ettevõtjateni

15:19

Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentiinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

15:16

Politico: Brüssel kiitis heaks Saksamaa kulutuste suurendamise plaani

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:38

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

14:30

Iisrael alustas Gaza linnas maavägede operatsiooni Uuendatud

14:20

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

09:33

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

15.09

Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Venemaa jäi hauakaevamise võistlusel Ungaris viimaseks

14:20

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

13:20

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal Uuendatud

loe: kultuur

15:19

Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentiinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

14:38

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

14:06

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

loe: eeter

14:04

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

11:03

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

09:29

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

08:58

Rahvusringhäälingu kanalid alustavad valimisväitlustega

Raadiouudised

12:55

Ilm püsib vihmane ja jahe

12:55

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

12:20

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

11:20

Trumpi riigivisiidist Ühendkuningriiki oodatakse majanduskokkuleppeid

09:20

Raadiouudised (16.09.2025 09:00:00)

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo