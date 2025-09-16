X!

Isamaa algatas eelnõu Eesti-Vene kontrolljoone sulgemiseks

Eesti
Lõiketraadi paigaldamine Eesti piiri kontrolljoone lähistele õppusel Okas 2021
Lõiketraadi paigaldamine Eesti piiri kontrolljoone lähistele õppusel Okas 2021 Autor/allikas: mil.ee
Eesti

Riigikogu Isamaa fraktsioon algatas teisipäevasel istungil eelnõu, mille kohaselt suletaks julgeolekuolukorda ning idanaabri provokatsioone arvestades Eesti ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon.

"Poola on juba sulgenud Valgevene piiri. Arutelud selle üle, kas sulgeda maismaapiir, käivad ka Lätis ja Leedus. Soome on teatavasti täies mahus säilitanud piiri sulgemise," loetles eelnõu üle andnud Isamaa esimees Urmas Reinsalu Eesti lähinaabrite ja liitlaste samme.

"Enesestmõistetavalt on asjakohane teha koostööd teiste Balti riikide ja Soomega, et selle sammu mõju oleks tõhusam," lisas Reinsalu.

Eelnõu seletuskiri toob välja, et viimaste kuude julgeolekuarengud on oluliselt pingestanud olukorda NATO idatiival. Isamaa on seisukohal, et julgeolekuolukorda arvestades on vajalik kontrolljoone sulgemine, et tagada Eesti riigi ja elanike turvalisus.

"Eelnõu eesmärk on kohustada vabariigi valitsus hindama ja rakendama meetmeid, mis tagaksid Eesti elanike ja riigi julgeoleku. Kontrolljoone sulgemise on üks võimalus vähendada riske, vältida ettenägematuid vahejuhtumeid ja tugevdada ajutise kontrolljoone kaitset," ütles Reinsalu.

Vastavalt riigipiiri seadusele saab otsuse kontrolljoon sulgeda langetada valitsus. Seega on Isamaa ettepanek esitatud riigikogu otsuse eelnõuna ettepanekuna valitsusele.

Riigipiiri sulgemine oli avaliku arutelu teema ka eelmise aasta lõpus. Toonane siseminister, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets ütles siis, et valitsusel ei ole kavas piiri Venemaaga sulgeda, vaid pöörata tähelepanu Läänemerel toimunud sündmustele. Nimelt purunes mullu esimesel jõulupühal Estlink 2 merekaabel, selle lõhkumises süüdistatakse Vene varilaevastikku kuuluvat naftatankerit Eagle S.

Läänemets ütles toona, et Venemaa hübriidrünnakute eesmärk on tekitada ühiskonnas võimalikult palju segadust ja pahameelt.

"Piiride kiire kinnipanek seda Narvas ja Lõuna-Eestis kohalikele inimestele ka teeb ehk võib-olla meil ei ole tark tormata ja ise tuge juurde teha Venemaa soovidele. Valitsus teab, kuna ja mis asjaoludel me piirid sulgeme. Me oleme selleks valmis, kui seda vaja on. Lihtsalt täna seda valmidust julgeoleku mõttes vaja pole olnud," selgitas eksminister, kuid ei täpsustanud, mis asjaoludel peaks piirid kinni panema.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:52

ÜRO uurijad süüdistasid Iisraeli genotsiidi toimepanemises

11:46

Ülle Madise: seaduslikkuse põhimõttega on meil kehvasti

11:37

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:31

Kagu-Aasia kütid-korilased mumifitseerisid surnuid ammu enne egiptlasi

11:20

Trumpi riigivisiidist Ühendkuningriiki oodatakse majanduskokkuleppeid

11:14

Sinitihaste sügisränne algas tänavu tavapärasest varem

11:08

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

11:03

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

15.09

Õie Pritson: püstolitoru ees seismisest päästis mind hea ajaloo tundmine

15.09

Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

15.09

A. Le Coq ostab Värska Originaali

ilmateade

loe: sport

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

10:58

Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

loe: kultuur

11:08

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: Matsini hullupanek krutib end üha kõrgematele tasanditele

09:51

Keelesäuts. Sõnades peituvad hoiakud

15.09

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

loe: eeter

11:03

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

09:29

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

08:58

Rahvusringhäälingu kanalid alustavad valimisväitlustega

08:38

Nahaarst: Hiina odavkaubamajadest ostetud riided ohustavad tervist

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (16.09.2025 09:00:00)

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15.09

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

15.09

Teisipäev tuleb sajune

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo