Isamaa algatas eelnõu Eesti-Vene kontrolljoone sulgemiseks

"Poola on juba sulgenud Valgevene piiri. Arutelud selle üle, kas sulgeda maismaapiir, käivad ka Lätis ja Leedus. Soome on teatavasti täies mahus säilitanud piiri sulgemise," loetles eelnõu üle andnud Isamaa esimees Urmas Reinsalu Eesti lähinaabrite ja liitlaste samme.

"Enesestmõistetavalt on asjakohane teha koostööd teiste Balti riikide ja Soomega, et selle sammu mõju oleks tõhusam," lisas Reinsalu.

Eelnõu seletuskiri toob välja, et viimaste kuude julgeolekuarengud on oluliselt pingestanud olukorda NATO idatiival. Isamaa on seisukohal, et julgeolekuolukorda arvestades on vajalik kontrolljoone sulgemine, et tagada Eesti riigi ja elanike turvalisus.

"Eelnõu eesmärk on kohustada vabariigi valitsus hindama ja rakendama meetmeid, mis tagaksid Eesti elanike ja riigi julgeoleku. Kontrolljoone sulgemise on üks võimalus vähendada riske, vältida ettenägematuid vahejuhtumeid ja tugevdada ajutise kontrolljoone kaitset," ütles Reinsalu.

Vastavalt riigipiiri seadusele saab otsuse kontrolljoon sulgeda langetada valitsus. Seega on Isamaa ettepanek esitatud riigikogu otsuse eelnõuna ettepanekuna valitsusele.

Riigipiiri sulgemine oli avaliku arutelu teema ka eelmise aasta lõpus. Toonane siseminister, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets ütles siis, et valitsusel ei ole kavas piiri Venemaaga sulgeda, vaid pöörata tähelepanu Läänemerel toimunud sündmustele. Nimelt purunes mullu esimesel jõulupühal Estlink 2 merekaabel, selle lõhkumises süüdistatakse Vene varilaevastikku kuuluvat naftatankerit Eagle S.

Läänemets ütles toona, et Venemaa hübriidrünnakute eesmärk on tekitada ühiskonnas võimalikult palju segadust ja pahameelt.

"Piiride kiire kinnipanek seda Narvas ja Lõuna-Eestis kohalikele inimestele ka teeb ehk võib-olla meil ei ole tark tormata ja ise tuge juurde teha Venemaa soovidele. Valitsus teab, kuna ja mis asjaoludel me piirid sulgeme. Me oleme selleks valmis, kui seda vaja on. Lihtsalt täna seda valmidust julgeoleku mõttes vaja pole olnud," selgitas eksminister, kuid ei täpsustanud, mis asjaoludel peaks piirid kinni panema.