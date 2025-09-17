Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Kallas, Joller

Riigikogu infotunnis osalevad täna peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning sotsiaalminister Karmen Joller. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab saadikute küsimustele, mis puudutavad riigi rahandust, julgeolekut, sealhulgas julgeolekut drooniintsidendi ja seonduvate küsimuste valguses, hariduspoliitikat, maksufestivali jätkumist, valitsuse otsuseid, Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu lõpetamist ning meelsuskontrolli.

Kallas vastab küsimusele, mis käsitleb eesti keelt. Joller vastab küsimustele olukorrast sotsiaalministri vastutusalas ja tervisekassa puudujäägist.