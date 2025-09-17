X!

PTA: uusi seakatku koldeid pole nädalaga lisandunud

Ekseko farmis on ligi 27 000 siga.
Ekseko farmis on ligi 27 000 siga.
Uusi sigade Aafrika katku koldeid nädalaga lisandunud pole, mis tähendab, et katku nakatunud ja hukatud või hukkamisel olevate sigade arv on jätkuvalt 55 000, teatas põllumajandus- ja toiduameti (PTA) esindaja. Hukatud sigade matmise kohta samuti veel otsust pole.

Praegu uusi nakatunud farme pole lisandunud, ütles PTA pressiesindaja Elen Kurvits.

Matmisotsust ei ole samuti veel tehtud, sest hukatud sigade käitlejad saavad tööga hakkama.

"Hetkel jätkatakse senise võimekusega ehk sigade ümbertöötlemine toimub AS-is Vireenis ja Atria Eesti AS-i loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehases," ütles Kurvits.

Matmise vajadus võib tekkida siis, kui senine suutlikkus ammendub ja/või lisandub uusi koldeid.

"Võimaliku valmisoleku tagamiseks on matmispaik ette valmistatud, kuid loodame, et matmisotsust hetkel ei pea langetama. Hetkel uusi nakatunud farme pole," lausus Kurvits.

Praegu on käsil ühe kolde likvideerimine – EKSEKO poegimissigala. Kokku oli EKSEKO-s haigestunud 27 000 looma.

PTA on viimaste kuude jooksul proovinud saada hukatud sigade ümbertöötlemise teenust lähiriikidest Lätist ja Leedust, kuid kahjuks eri põhjustel koostööni ei jõutud. Samuti ei õnnestunud PTA-l katse põletada hukatud sigu Iru soojuselektrijaamas. Rohkem alternatiivseid võimalusi sigade käitlemiseks PTA ei kaalu.

Hukatud sigade võimalik matmispaik on ette valmistatud Põhja-Sakala valda ja sai valitud geoloogiateenistuse analüüsi põhjal.

Sigade Aafrika katk (SAK) on väga nakkav kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ning suur suremus. Teised loomaliigid ega inimene SAK-i ei nakatu, kuid nad võivad viirust edasi kanda.

Viirus võib keskkonnas püsida isegi aasta aega ega pruugi ka kuumtöötlemisel hävineda – liha töötlemisel on risk nakkust edasi kanda.

Toimetaja: Mari Peegel

