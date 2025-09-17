X!

Luminori prognoos: tuntavat majanduskasvu tuleb ilmselt paar aastat oodata

Majandus
Ehitus. Pilt on illustratiivne.
Ehitus. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kuigi tänavu teises kvartalis andsid majandusnäitajad mõningaid positiivseid signaale, ei saa veel rääkida laiapõhjalisest majanduskasvust, mida tuleb ilmselt veel paar aastat oodata, leiab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla panga sügisprognoosis.

Uusküla tõi välja, et tänavu oodatav üheprotsendiline majanduskasv jääb alla Eesti potentsiaalile, kuid on ka märke, mis loovad eeldusi mõnevõrra suurema kasvu taastumiseks.

"Eesti majandus on mõneti nagu Tammsaare "Tões ja õiguses" Andrese võitlus põlluga. Pingutus on suur ja eeldused justkui olemas, kuid tulemused sünnivad visalt ja aeglaselt," lausus Uusküla. "Kvartalivõrdlustes on majanduskasvu küll näha, kuid selle taga on peamiselt elektritootmine ja kinnisvara."

Ta märkis, et elektrisektorit mõjutasid erakorralised tegurid, sealhulgas katkestused Soome ühendustes ja sünkroniseerimine Euroopa sagedusalaga. Kinnisvara tõusu taga oli aga madal võrdlusbaas ning enne käibemaksutõusu kasvanud tehingute aktiivsus.

"Need on ajutised mõjud ega tähenda laiapõhjalist kasvu," lisas Uusküla. 

Paljud teised tegevusalad eesotsas ehitusega vedasid Uusküla sõnul majanduskasvu hoopis alla. Tulemuseks ongi olukord, kus Eesti majandus seisab sisuliselt paigal – ühes sektoris väike pluss, teises samaväärne miinus.

"Kui kasv tugineb vaid üksikutele tegevusaladele, ei saa seda pidada püsivaks pöördeks. Selleks, et majandus jõuliselt edasi liiguks, on vaja, et mitmed sektorid kasvaksid korraga ja toetaksid üksteist," märkis Luminori peaökonomist.

Riigi eelarve mõju majandusele on samuti olnud tagasihoidlik. Maksutulu on olnud kõrge ja kulutused plaanitust väiksemad, mistõttu liigub eelarvepositsioon väiksema miinuse suunas. See võib küll esmapilgul tunduda positiivne, kuid tegelikult tähendab, et majandusse ei jõua lisatõuget.

"Eelarve korrashoid võib tunduda hea eesmärk, aga kui majandus on nõrk, siis on tasakaalu poole liikumine pigem pidur," sõnas Uusküla.

Suurim mure on hinnatõus

Üks suurimaid murekohti on endiselt hinnakasv, kus Eesti liigub ülejäänud euroalaga jätkuvalt vastuvoolu – näiteks augustis oli aastane inflatsioon 6,1 protsenti ehk kolm korda kiirem kui euroalal keskmiselt.

"Kolmekordne hinnakasvu vahe ei toeta narratiivi, et siinne hinnatõus ei ole meie kontrolli all ja sõltub vaid muu maailma arengutest. Vaadates ajas tagasi – kui 2019. aasta lõpus oli meil Eestis ostukorvi hind 100 eurot, siis nüüd tuleb sama eest välja käia ligi 150 eurot. Meie hinnad on kasvanud poole võrra, euroalal samal ajal vaid veerandi," nentis Uusküla.

Maksutõusud ja palgakasv on loonud olukorra, kus ettevõtetel on lihtne hindade tõusu põhjendada ja tarbijad on sellega sunnitult harjunud. Tõsi, samal ajal on kasvanud ka palgad, ent ostujõud on hinnatõusule siiski alla jäänud.

Uusküla sõnul on probleemiks muutunud hinnakujundus laiemalt.

"Kui hinnatõus on seotud maksudega, aktsepteeritakse seda justkui paratamatusena. See hajutab tähelepanu ja inimesed ei võrdle enam hindu sama tähelepanelikult. Kui maksutõuse ei oleks, paistaks tegelik hinnamuutus selgemalt välja ja tarbijal oleks lihtsam aru saada, kas kallinemine on põhjendatud või mitte," ütles ta.

Tänavuseks palgakasvuks prognoosib Luminor umbes kuut protsenti, kuid ostujõud samas langeb, sest tulumaks on kõrgem ja hinnatõus vajab katmist.

"Peredel on endiselt vähem vaba raha kui enne 2022. aasta majanduslangust ja suurt hinnatõusu," märkis Uusküla.

Ta tõi võrdluseks välja paralleeli suure majanduskriisiga aastatel 2008–2009, kus keskmise palga ostujõu langus oli isegi väiksem kui praegu.

"Kuigi tol ajal lisandus osakoormuste ja kiire töötuse kasv, mis halvendasid olukorda veelgi, siis praegu seisneb erinevus selles, et tookord kannatas kogu meie regioon ja ootused olidki madalamad. Nüüd aga on naaberriigid näidanud kiiremat kasvu ja Eesti nõrk olukord on seetõttu raskemini talutav," selgitas Luminori peaökonomist.

Tööturu stabiilsus on seotud noorte vähesusega

Eesti tööturg püsib üllatavalt stabiilsena. Aasta alguses ulatus tööpuudus 8,6 protsendini, kuid langes teises kvartalis 7,8 protsendini. Tavaliselt tähendaks nii väike majanduskasv suuremat töötuse kasvu, kuid rolli mängivad demograafia ja ettevõtete strateegiad.

Tööturule tuleb järjest vähem noori ja samal ajal lahkuvad suured põlvkonnad, mistõttu tööjõudu on vähem. Samuti hoiavad ettevõtted töötajaid ka keerulisemal ajal, sest uute inimeste leidmine on muutunud järjest raskemaks.

"Kui vaadata tööpuuduse näitajaid ainult arvudena, tundub pilt kehv. Tegelikult on see aga majanduse jaoks paradoksaalselt isegi päästerõngas – ilma väiksemate põlvkondadeta oleks tööpuudus palju suurem ning kui inimesed leiavad taas töö, saab majandus kasvada," selgitas Uusküla.

Kinnisvaraturg, mis sai varasemast hinnatõusust ja kõrgetest intressidest tugeva löögi, on hakanud tasapisi elavnema. Viie aastaga on hinnad kasvanud enam kui 60 protsenti – märksa kiiremini kui palgad või hinnad keskmiselt, mistõttu on eluaseme kättesaadavus halvenenud.

"Intressimäärade alanemine toetab nüüd ostjate naasmist ja pankade laenuaktiivsuse suurenemist. Järgnevatel aastatel tuleks kasuks, kui kinnisvara hinnad kasvaksid aeglasemalt kui palgad – see taastaks ostujõudu ja suurendaks Eesti atraktiivsust elukohana," lisas Uusküla

Eesti majandus on seisnud mitu aastat paigal, kus edasimineku asemel on toimunud pigem kohanemine. Nõrk ja ebaühtlane kasv, kõrge inflatsioon ning aeglane ostujõu taastumine on jätnud inimesed ettevaatlikuks ja ettevõtted pigem kokkuhoiu režiimile. Samas on märke, et tasapisi koguneb jõudu järgmisteks sammudeks.

Lisaks kinnisvarale võivad majanduse väljavaadet lähiaastatel toetada ka kasvavad kaitsekulutused ja investeeringud taristusse, sealhulgas Rail Balticu ja teede ehitus. Samuti hakkab kosuma Soome ja Rootsi majandus, mis toob rohkem tellimusi ka Eesti tööstusele.

"Vargamäe Andres ei jäänud oma põllul saagita seepärast, et ta oleks vähe pingutanud, vaid seetõttu, et olud olid rasked ja töö vajas aega. Sama on Eesti majandusega – ettevõtted ja inimesed pingutavad, kuid kasvu takistavad kõrged hinnad, maksutõusud ja nõrk väline nõudlus," ütles Uusküla.

Kui keskkond muutub stabiilsemaks ja püsivamaks, saavad need pingutused ka nähtavalt vilja kanda. Kui Eesti suudab oma potentsiaali realiseerida, võiksime panga prognoosi kohaselt järgmisel aastal jõuda mõõduka kaheprotsendilise majanduskasvuni ning sealt edasi, 2027. ja 2028. aastal, näha juba kolmeprotsendilist kasvu.


Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:34

PTA: uusi seakatku koldeid pole nädalaga lisandunud

11:30

Galerii: Wiiralti preemia laureaadid on Vello Vinn ja Maria Erikson

11:20

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

11:18

Professor: keha harjub uute ilmaoludega kahe nädala jooksul

11:17

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

11:16

Luminori prognoos: tuntavat majanduskasvu tuleb ilmselt paar aastat oodata

11:00

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

10:50

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

10:15

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

16.09

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

16.09

Vance ja Miller lubasid Kirki tapmise eest kättemaksu

16.09

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

ilmateade

loe: sport

11:20

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

10:50

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

10:15

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

loe: kultuur

11:30

Galerii: Wiiralti preemia laureaadid on Vello Vinn ja Maria Erikson

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

07:04

Ministeerium muudab rahvaraamatukogude seaduse eelnõu murepunkte

loe: eeter

11:17

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

08:13

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16.09

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16.09

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

16.09

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

16.09

Ilm püsib vihmane ja jahe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo