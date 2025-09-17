X!

USA firmad panevad Briti tehnoloogiasektorisse kümneid miljardeid dollareid

USA tehnoloogiafirma Nvidia
USA tehnoloogiafirma Nvidia Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/CFOTO
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump saabus riigivisiidile Ühendkuningriiki ning USA firmad teatasid, et investeerivad Suurbritannia tehnoloogiasektorisse ligi 38 miljardit dollarit.

OpenAI, Nscale ja Nvidia teatasid, et käivitavad Suurbritannias uue tehisintellekti arendamisega seotud projekti. Esimesed andmekeskused rajatakse Põhja-Inglismaal asuvasse Northumbria piirkonda.

Suurbritannia valitsus teatas teisipäeval, et Blythi lähedal asuvast piirkonnast saab tehisintellekti arendamise tsoon. Sinna rajatakse andmekeskused, mis hakkavad tegema koostööd lähedal asuva Newcastle'i ülikooli ja äripargiga. Valitsuse hinnangul kohaselt võib Blythi projekt luua piirkonnas ligi viis tuhat uut töökohta, vahendas Politico.

Andmekeskused varustatakse Nvidia kiipidega ja firma teatas, et tarnib Briti andmekeskustele 120 000 kaasaegset graafikaprotsessorit. Pool neist protsessoritest läheb Briti firmale Nscale, mis teeb koostööd Microsoftiga. 

OpenAI tegevjuht Sam Altman ütles, et tehisintellekti projekt kiirendab teaduslikke läbimurdeid, tõstab tootlikkust ja soodustab majanduskasvu. 

Suurima osa investeeringutest teeb Microsoft, mis lubas järgmise nelja aasta jooksul investeerida Suurbritanniasse 22 miljardit naela ehk ligi 28 miljardit dollarit

USA tehnoloogiafirma Google avas teisipäeval Hertfordshire'is uue andmekeskuse ning teatas, et kulutab järgmise kahe aasta jooksul veel viis miljardit naela. Pilvandmetöötluse ettevõte CoreWeave lubas samuti investeerida Suurbritanniasse 1,5 miljardit naela. 

USA suurim varahaldusfirma Blackrock investeerib 500 miljonit naela. Tehnoloogiahiid Oracle teatas juba varem, et investeerib Suurbritanniasse ligi viis miljardit dollarit.  

Briti tehnoloogiaminister Liz Kendall ütles, et investeeringud näitavad usaldust Suurbritannia tehisintellekti sektori vastu. Hiljuti allkirjastasid USA ja Suurbritannia veel ka lepingu, lubades teha suuremat koostööd  tehisintellekti, kosmose- ja tuumaenergia valdkonnas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

15:06

Liikuvuseksperdid: Eesti linnad on kinni mineviku ja oleviku vahel

15:02

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

14:42

Taro: Eestil pole praegu põhjust piiri Venemaaga sulgeda

14:38

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

14:23

14:12

Arvustus. Mogwai on avalikuks vaatamiseks välja pandud pilk sissepoole

14:11

Aivar Voog: meetodit tarbija kindlustunde madalas tasemes süüdistada ei saa

14:11

Veiko Randlaine: Eesti vajab oma droonistrateegiat

14:05

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal Uuendatud

14:01

"Terevisioonis" valmis värsketest ürtidest maitseõli

