Kõlvart on Tallinnas populaarseim, eestlaste seas jääb Ossinovskile alla

Kõige populaarsem linnapeakandidaat eelsesivatel kohalikel valimistel Tallinnas on Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kuid eestlaste ja nooremate valijate seas jääb ta alla sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovskile. Keskerakonna edu teiste erakondade ees Tallinnas on mäekõrgune, kuid mitte nii suur, et saada pealinnas ainuvõim.

Kantar Emori 10.-17. septembrini tehtud ja 422 alalist Tallinna elanikku vanuses 16+ hõlmanud küsitluses soovis Tallinna linnapeana näha Mihhail Kõlvartit 42 protsenti.

Teisel kohal kõigi vastajate seas oli sotsiaaldemokraadist praegune linnapea Jevgeni Ossinovski 15 protsendiga.

Ülejäänud erakondade linnapeakandidaatide toetused jäid alla kümne protsendi. Maris Lauri (Reformierakond) toetus oli üheksa, Urmas Reinsalul (Isamaa) kaheksa, Lavly Perlingul (Parempoolsed) seitse, Martin Helmel (EKRE) neli ja Aleksei Jašinil (Eesti 200) üks protsent.

Kõlvarti edu taga oli tema suur toetus muust rahvusest valijate seas. Koguni 69 protsenti muust rahvusest valijatest sooviks linnapeaks Kõlvartit. Jevgeni Ossinovski toetus muust rahvusest valijate seas oli vaid neli protsenti, nagu ka Maris Lauril.

Seevastu eestlastest valijate seas on Ossinovski toetus suurem kui Kõlvartil. Eestlastest valijatest soovib Ossinovskit linnapeana jätkamas näha 26 protsenti.

Järgnevad üsna võrdse toetusega Reinsalu (16 protsenti), Lauri (15 protsenti), Kõlvart (15 protsenti), Perling (14 protsenti). Helme toetus eestlastest valijate seas oli seitse protsenti, Jašinil üks protsent.

Kõlvart oli populaarseim linnapeakandidaat 35-64-aastaste seas (51 protsenti) ning vanemate kui 65-aastaste seas (46 protsenti). 35-64-aastaste seas jagunevad ülejäänud kandidaatide toetused üsna võrdselt, kuid jäävad alla kümne protsendi. 65+ vanuserühmas on teisel kohal Maris Lauri 15 protsendiga.

Nooremate valijate seas on suurima toetusega aga Ossinovski, keda alla 35-aastaste valijate seas sooviks linnapeana näha 29 protsenti. Kõlvarti toetus nooremapoolsete valijate seas on 20 protsenti. 16 protsenti sellest valijarühmast sooviks linnapeakandidaadiks kedagi muud, kui need kandidaadid, kelle parteid on välja käinud.

Keskerakond võidab Tallinnas, aga ainuvõimu ei saa

Eelmistel kohalikel valimistel Tallinnas 45,4 protsenti toetust saanud Keskerakond on valimiste võidu selge favoriit ka sel korral. Nende toetus septembris oli kindlalt valima minejate seas 38 protsenti. Kuu varem oli Keskerakonna toetus Tallinnas 39 protsenti. Seega Kantar Emori kuu enne valimisi tehtud küsitlus Keskerakonnale ainuvõimu Tallinnas ei prognoosi.

Teisel kohal pealinna valijate eelistustes on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15 protsendiga (augustis 14 protsenti, eelmistel valimistel 7,5 protsenti).

Kolmandale kohale tõusis Reformierakond 14 protsendiga (augustis 10 protsenti) ja neljandale langes Isamaa kaheksa protsendiga (augustis 13 protsenti).

Üle künnise tuleksid ka Parempoolsed seitsme ja EKRE kuue protsendiga.

Valimiskünnise alla jääks septembri seisuga Eesti 200, mida lubas valida neli protsenti. Sama suur oli ka erakonna Koos reiting.

Küsitluse puhul tuleb arvestada, et see peegeldab vaid erakondade üldtoetusi Tallinnas, sest kandidaatide nimed ei olnud küsitluse alustamise ajaks lõplikult selgunud. Teine oluline aspekt on, et selle valimi suuruse juures on küsitluse maksimaalne viga ± 4 protsenti.

Üle-eestiliselt pretendeerivad erakondadest parimale tulemusele kohalikel valimistel Keskerakond ja Isamaa, mida septembriküsitluses lubasid valida vastavalt 21 ja 18 protsenti. 18 protsenti vastajatest lubas valida aga valimisliitu.

2021. aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond üle Eesti 24,4 protsenti, valimisliidud 24,3 protsenti ja Reformierakond 17,3 protsenti toetust.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.