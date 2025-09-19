X!

Kõlvart on Tallinnas populaarseim, eestlaste seas jääb Ossinovskile alla

Eesti
Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit toetab praegu Tallinna linnapeakandidaadina märgatavalt rohkem linnaelanikke kui teiste parteide üles seatud kandidaate.
Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit toetab praegu Tallinna linnapeakandidaadina märgatavalt rohkem linnaelanikke kui teiste parteide üles seatud kandidaate. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR; kollaaž: JJ Oidermaa
Eesti

Kõige populaarsem linnapeakandidaat eelsesivatel kohalikel valimistel Tallinnas on Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kuid eestlaste ja nooremate valijate seas jääb ta alla sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovskile. Keskerakonna edu teiste erakondade ees Tallinnas on mäekõrgune, kuid mitte nii suur, et saada pealinnas ainuvõim.

Kantar Emori 10.-17. septembrini tehtud ja 422 alalist Tallinna elanikku vanuses 16+ hõlmanud küsitluses soovis Tallinna linnapeana näha Mihhail Kõlvartit 42 protsenti.

Teisel kohal kõigi vastajate seas oli sotsiaaldemokraadist praegune linnapea Jevgeni Ossinovski 15 protsendiga.

Ülejäänud erakondade linnapeakandidaatide toetused jäid alla kümne protsendi. Maris Lauri (Reformierakond) toetus oli üheksa, Urmas Reinsalul (Isamaa) kaheksa, Lavly Perlingul (Parempoolsed) seitse, Martin Helmel (EKRE) neli ja Aleksei Jašinil (Eesti 200) üks protsent.

Kõlvarti edu taga oli tema suur toetus muust rahvusest valijate seas. Koguni 69 protsenti muust rahvusest valijatest sooviks linnapeaks Kõlvartit. Jevgeni Ossinovski toetus muust rahvusest valijate seas oli vaid neli protsenti, nagu ka Maris Lauril.

Seevastu eestlastest valijate seas on Ossinovski toetus suurem kui Kõlvartil. Eestlastest valijatest soovib Ossinovskit linnapeana jätkamas näha 26 protsenti.

Järgnevad üsna võrdse toetusega Reinsalu (16 protsenti), Lauri (15 protsenti), Kõlvart (15 protsenti), Perling (14 protsenti). Helme toetus eestlastest valijate seas oli seitse protsenti, Jašinil üks protsent.

Kõlvart oli populaarseim linnapeakandidaat 35-64-aastaste seas (51 protsenti) ning vanemate kui 65-aastaste seas (46 protsenti). 35-64-aastaste seas jagunevad ülejäänud kandidaatide toetused üsna võrdselt, kuid jäävad alla kümne protsendi. 65+ vanuserühmas on teisel kohal Maris Lauri 15 protsendiga.

Nooremate valijate seas on suurima toetusega aga Ossinovski, keda alla 35-aastaste valijate seas sooviks linnapeana näha 29 protsenti. Kõlvarti toetus nooremapoolsete valijate seas on 20 protsenti. 16 protsenti sellest valijarühmast sooviks linnapeakandidaadiks kedagi muud, kui need kandidaadid, kelle parteid on välja käinud.

Keskerakond võidab Tallinnas, aga ainuvõimu ei saa

Eelmistel kohalikel valimistel Tallinnas 45,4 protsenti toetust saanud Keskerakond on valimiste võidu selge favoriit ka sel korral. Nende toetus septembris oli kindlalt valima minejate seas 38 protsenti. Kuu varem oli Keskerakonna toetus Tallinnas 39 protsenti. Seega Kantar Emori kuu enne valimisi tehtud küsitlus Keskerakonnale ainuvõimu Tallinnas ei prognoosi.

Teisel kohal pealinna valijate eelistustes on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15 protsendiga (augustis 14 protsenti, eelmistel valimistel 7,5 protsenti).

Kolmandale kohale tõusis Reformierakond 14 protsendiga (augustis 10 protsenti) ja neljandale langes Isamaa kaheksa protsendiga (augustis 13 protsenti).

Üle künnise tuleksid ka Parempoolsed seitsme ja EKRE kuue protsendiga.

Valimiskünnise alla jääks septembri seisuga Eesti 200, mida lubas valida neli protsenti. Sama suur oli ka erakonna Koos reiting.

Küsitluse puhul tuleb arvestada, et see peegeldab vaid erakondade üldtoetusi Tallinnas, sest kandidaatide nimed ei olnud küsitluse alustamise ajaks lõplikult selgunud. Teine oluline aspekt on, et selle valimi suuruse juures on küsitluse maksimaalne viga ± 4 protsenti. 

Üle-eestiliselt pretendeerivad erakondadest parimale tulemusele kohalikel valimistel Keskerakond ja Isamaa, mida septembriküsitluses lubasid valida vastavalt 21 ja 18 protsenti. 18 protsenti vastajatest lubas valida aga valimisliitu.

2021. aasta kohalikel valimistel sai Keskerakond üle Eesti 24,4 protsenti, valimisliidud 24,3 protsenti ja Reformierakond 17,3 protsenti toetust.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:45

Kõlvart on Tallinnas populaarseim, eestlaste seas jääb Ossinovskile alla

04:45

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade retitingutest

04:40

Võrdsusvolinik: mänguväljakud peaksid poisid ja tüdrukud kokku tooma

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

Lee: kui viga palgaandmetes oleks olnud väiksem, poleks me seda ehk avastanudki

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

loe: kultuur

18.09

Tambet Tuisk: "Armukelmist" kiiremini ja paremini sarja teha ei saa

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

18.09

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

18.09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

loe: eeter

18.09

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

18.09

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

18.09

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

18.09

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

18.09

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

18.09

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo