Reedel sajab endiselt vihma

Saabuval ööl liigub madalrõhuala üle Soome itta ja selle lohk toob Baltimaadesse hoovihma. Seejärel liugleb üle Soome ja Baltimaade kõrgrõhuhari. Viimane hajutab pilvi ning hoovihma võimalus väheneb. Seda aga üürikeseks, sest juba laupäeval liigub madalrõhuala Norra merelt üle Skandinaavia Lapimaale.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ja laialdaselt vihmane. Kohati on sadu tugev ning esineb äikest. Tuul pöördub järk-järgult läände ja loodesse puhudes kiirusega 3-9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul 7-13, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Reede hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib äikest olla. Mandril puhub edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul lääne- ja loodetuul 7-13, iiliti 17 m/s. Õhusooja on 12 kuni 16 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega, hoovihmade ja äikeseohuga. Pärastlõunal aga pilvisus ja sajud hõrenevad. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, iiliti 14 m/s. Sooja on oodata 14 kuni 18 kraadi.

Nädalavahetus tuleb võrdlemisi pilvine ja hoovihmadega. Samas õhutemperatuur veidi tõuseb - laupäeval on sooja kuni 20, pühapäeval kuni 22 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega ja vihmane, teisipäev aga muutliku taeva ja kohatiste hoovihmadega. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 17 ning teisipäeval juba vaid 15 kraadi.