X!

Trumpi sõnul on ta Starmeriga Palestiina tunnustamise osas eri meelt

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
Välismaa

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et ta pole nõus Briti peaministri Keir Starmeri plaaniga tunnustada Palestiina riiki.

"Meil on selles küsimuses peaministriga erimeelsus, üks meie vähestest erimeelsustest," ütles Trump ühisel pressikonverentsil Starmeriga.

Ühendriigid kasutasid samal ajal taas oma vetoõigust ja nurjasid ÜRO Julgeolekunõukogu üleskutse relvarahuks Gazas.

"Ühendriigid lükkavad selle vastuvõetamatu resolutsiooni tagasi. On viimane aeg, et äärmusrühmitus Hamas vabastaks iga viimase kui pantvangi ja alistuks viivitamatult. Ühendriigid jätkavad koostööd oma partneritega, et lõpetada see kohutav konflikt," ütles USA saadik ÜRO juures Morgan Ortagus.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ja Hispaania peaminister Pedro Sánchez tunnistasid neljapäeval pärast kõnelusi Madridis samuti erimeelsusi Gaza konflikti osas.

"Kahel valitsusel on konfliktile erinevad vaated ja nad teevad olukorra kohta erinevaid järeldusi," ütles Merz ühisel pressikonverentsil Sánchezega.

Saksa kantsler rõhutas, et Saksamaa seisab kindlalt Iisraeli kõrval, kuid kirjeldas selle sõjalist vastust Gazas ebaproportsionaalsena.

"Iisraeli valitsuse kritiseerimine peab olema võimalik, kuid me ei tohi kunagi lubada, et seda kasutatakse viha õhutamiseks juutide vastu," ütles kantsler ja kinnitas, et tema ja Sánchez on selles punktis ühel meelel.

Kuid erinevalt Sánchezest tegi Merz selgeks, et Saksamaal ei ole praegu plaanis tunnustada Palestiina riiki, mida Hispaania on teinud.

"See ei ole päevakorras," märkis kantsler.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:34

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

06:23

Trumpi sõnul on ta Starmeriga Palestiina tunnustamise osas eri meelt

05:53

Venemaa ründas Kiievit droonidega

04:45

Kõlvart on Tallinnas populaarseim, eestlaste seas jääb Ossinovskile alla

04:45

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade retitingutest

04:40

Võrdsusvolinik: mänguväljakud peaksid poisid ja tüdrukud kokku tooma

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

loe: kultuur

18.09

Tambet Tuisk: "Armukelmist" kiiremini ja paremini sarja teha ei saa

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

18.09

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

18.09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

loe: eeter

18.09

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

18.09

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18.09

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

18.09

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

18.09

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

18.09

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

18.09

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo