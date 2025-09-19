Trumpi sõnul on ta Starmeriga Palestiina tunnustamise osas eri meelt

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et ta pole nõus Briti peaministri Keir Starmeri plaaniga tunnustada Palestiina riiki.

"Meil on selles küsimuses peaministriga erimeelsus, üks meie vähestest erimeelsustest," ütles Trump ühisel pressikonverentsil Starmeriga.

Ühendriigid kasutasid samal ajal taas oma vetoõigust ja nurjasid ÜRO Julgeolekunõukogu üleskutse relvarahuks Gazas.

"Ühendriigid lükkavad selle vastuvõetamatu resolutsiooni tagasi. On viimane aeg, et äärmusrühmitus Hamas vabastaks iga viimase kui pantvangi ja alistuks viivitamatult. Ühendriigid jätkavad koostööd oma partneritega, et lõpetada see kohutav konflikt," ütles USA saadik ÜRO juures Morgan Ortagus.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ja Hispaania peaminister Pedro Sánchez tunnistasid neljapäeval pärast kõnelusi Madridis samuti erimeelsusi Gaza konflikti osas.

"Kahel valitsusel on konfliktile erinevad vaated ja nad teevad olukorra kohta erinevaid järeldusi," ütles Merz ühisel pressikonverentsil Sánchezega.

Saksa kantsler rõhutas, et Saksamaa seisab kindlalt Iisraeli kõrval, kuid kirjeldas selle sõjalist vastust Gazas ebaproportsionaalsena.

"Iisraeli valitsuse kritiseerimine peab olema võimalik, kuid me ei tohi kunagi lubada, et seda kasutatakse viha õhutamiseks juutide vastu," ütles kantsler ja kinnitas, et tema ja Sánchez on selles punktis ühel meelel.

Kuid erinevalt Sánchezest tegi Merz selgeks, et Saksamaal ei ole praegu plaanis tunnustada Palestiina riiki, mida Hispaania on teinud.

"See ei ole päevakorras," märkis kantsler.