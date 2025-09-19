Iisraeli armee hoiatas Gaza linna elanikke enneolematu rünnaku eest

Iisraeli armee hoiatas reedel, et kavatseb Gaza linnas kasutada enneolematut jõudu, ja kutsus elanikke üles lahkuma lõunasse.

Iisraeli sõjavägi teatas ka 48 tundi varem avatud ajutise evakuatsioonitee sulgemisest.

"Praegusest hetkest alates on Salah al-Dini tee lõunasuunaliseks liikluseks suletud. Iisraeli kaitsevägi jätkab enneolematu jõuga tegutsemist Hamasi ja teiste terroriorganisatsioonide vastu," sõnas Iisraeli sõjaväe araabiakeelne kõneisik Avichay Adraee sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ta lisas, et ainus võimalik tee lõunasse on Al-Rashidi tänava kaudu, ning kutsus Gaza linna elanikke kasutama seda võimalust ja ühinema sadade tuhandete linnaelanikega, kes on kolinud lõunasse humanitaarpiirkonda.

Iisraeli sõjaväeametnike sõnul Gaza linn on Hamasi tugipunkt ning sealt on lahkunud koguni kuni 450 000 tsiviilisikut. Hinnang põhineb mitmetel allikatel, sealhulgas drooniseirel, ütles üks ametnik väljaandele The Guardian.

Rünnakute tõttu on suured osad Gaza linnast muutunud elamiskõlbmatuks varemeteks. Veel mõned nädalad tagasi elas seal üle miljoni inimese, kellest paljud olid juba korduvalt ümber asustatud.

Sel nädalal alustas Iisrael maavägede pealetungi Gaza linna vallutamiseks.