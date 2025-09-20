X!

Tsahkna: NATO partnerite sõnul on artikkel nelja kokkukutsumine adekvaatne samm

Margus Tsahkna.
Margus Tsahkna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
USA ja teised NATO riigid on avaldanud Eestile peale Vene hävitajate juhtumit toetust ja arusaamist ning öelnud, et NATO artikkel nelja käivitamine on täiesti adekvaatne samm, ütles välisminister Margus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on ta nüüdseks suhelnud USA ja teiste NATO suurriikide ning ka meie regiooni partneritega ning kõik on avaldanud juhtunu suhtes selget mõistmist ja toetust.

"Öeldaks, et artikkel nelja kokkukutsumine oli täiesti adekvaatne samm.  NATO nõukogu koguneb lähipäevadel, praegu käivad konsultatsioonid, mis puudutab Eastern Sentry missiooni. See on sõjalisel tasemel ja mis on selle tulemus, selgubki pärast NATO nõupidamist," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul pole ta nõus väitega, et NATO on reageerinud Venemaa provokatsioonidele aeglaselt.

"NATO reageeris adekvaatselt. See on väga harv juhus, kui nii tõsiselt rikutakse NATO õhuruumi. NATO artikkel nelja on varem kokku kutsutud ainult kaheksa korda. Ei ole mõtet nalja teha, et NATO ei tee midagi. NATO käitub täpselt nii, nagu on kokku lepitud. Otsest ohtu Eestile ei olnud sõjalises võtmes, aga me absoluutselt ei aktsepteeri seda, et Venemaa rikub Eesti ja NATO õhuruumi," ütles Tsahkna.

Selle kohta, mitme NATO riigi hävitajad reedel õhku tõusid, et reageerida Vene hävitajate tegevusele, ei saa kõik avaldada, sest tegu on riigisaladusega, lisas ta.

"Aga tõsi on see, et Soome kõigepealt, vastavalt sellele, nagu NATO protokollid on kokku lepitud, tegi kõigepealt lennu, ja siis võtsime meie selle üle ja meid katab õhuturbemissiooniga Itaalia ehk Itaalia hävitajad läksid välja. Ja ka Rootsi hävitajad olid üleval," lausus Tsahkna.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni pidasid laupäeval ühise erakorralise istungi, millel osales ka Tsahkna.

Toimetaja: Marko Tooming

