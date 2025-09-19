X!

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi

Eesti
Vene hävitajad MIG-31.
Vene hävitajad MIG-31. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Eesti

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Lennuvahenditel puudusid lennuplaanid ning transponderid oli välja lülitatud. Rikkumise hetkel puudusid lennuvahenditel ka kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega. 

Välisministeerium kutsus välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri Eestis, et avaldada protesti ja anda üle noot Eesti õhupiiri rikkumise kohta. 

"Venemaa on sel aastal rikkunud Eesti õhupiiri juba neli korda, mis juba iseenesest on vastuvõetamatu, aga tänane rikkumine, mille käigus sisenes meie õhuruumi kolm hävitajat, on pretsedenditult jõhker," ütles välisminister Tsahkna.

"Venemaa üha kasvavale piiride testimisele ja agressiivsusele tuleb vastata poliitilise ja majandusliku surve kiire tugevdamisega," lisas Tsahkna.  

Vaindloo saare asukoht. Autor/allikas: Google Maps

Toimetaja: Aleksander Krjukov

