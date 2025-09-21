X!

ÜRO julgeolekunõukogu hakkab esmaspäeval arutama Eesti õhuruumi rikkumist

Eesti
ÜRO julgeolekunõukogu
ÜRO julgeolekunõukogu Autor/allikas: SCANPIX/ Lev Radin/Pacific Press
Eesti

Esmaspäeval koguneb ÜRO julgeolekunõukogu seoses Venemaa reedese Eesti õhupiiri rikkumisega erakorralisele kohtumisele, teatas Eesti välisministeerium.

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb esmaspäeval New Yorgis, Eesti aja järgi kell 17. Tegemist on esimese korraga Eesti 34 ÜRO liikmeks oleku aasta jooksul kui riik taotles julgeolekunõukogu erakorralist kohtumist.

ÜRO julgeolekunõukogus on 15 liiget, kellest Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on selle kogu alalised liikmed.

"19. septembril sisenes kolm relvastatud Venemaa hävitajat 12 minutiks Eesti õhuruumi, rikkudes sellega Eesti territoriaalset terviklikkust ja ÜRO Harta põhimõtet, mis näeb ette jõuga ähvardamisest hoidumist," ütles välisminister Margus Tsahkna. "Meie õhuruumi jultunud rikkumisega õõnestab Venemaa põhimõtteid, mis on olulised kogu ÜRO liikmeskonna julgeoleku jaoks ja seetõttu on oluline ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme selliseid rikkumisi selles samas kehamis arutada."

Välisminister rõhutas, et Eesti õhuruumi rikkumine on osa laiemast Venemaa tegutsemisest, millega testitakse Euroopa ja NATO otsustuskindlust.

"Eesti õhupiiri rikkumisele eelnes vaid päevi varem 19 Venemaa drooni sisenemine Poola õhuruumi ja ühe Venemaa ründedrooni viibimine Rumeenia õhuruumis ühe tunni vältel. Kõik need juhtumid on osa laiemast mustrist, millega Venemaa eskaleerib regionaalseid ja ülemaailmseid pingeid ning Venemaa selline tegutsemine vajab rahvusvahelist reaktsiooni," ütles Tsahkna.

"Venemaa käitumine ei ole kooskõlas julgeolekunõukogu alalise liikme poolt endale võetud kohustustega ja see poleks aktsepteeritav ükskõik millise teise ÜRO liikmesriigi puhul," lisas ta.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Intsidendile reageerisid Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35.

Eesti valitsus taotles juhtumi tõttu NATO artikkel nelja konsultatsioone. NATO pressiesindaja Allison Harti sõnul koguneb Põhja-Atlandi Nõukogu uue nädala alguses, et juhtunut põhjalikumalt arutada.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

12:40

VAATA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel Uuendatud

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

12:15

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

11:56

ÜRO julgeolekunõukogu hakkab esmaspäeval arutama Eesti õhuruumi rikkumist

11:40

Zelenski kutsus partnereid üles tugevdama Ukraina õhukaitset Uuendatud

11:20

TÄNA OTSE | Levadia üritab Flora kannul püsida

11:07

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

20.09

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

11:07

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

20.09

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

20.09

Sõja 1305. päev: Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

20.09

Euroopa lennujaamu tabasid küberrünnakud Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Venemaa eitas Eesti õhuruumi rikkumist

06:41

Trump nõuab Afganistanilt Bagrami õhuväebaasi tagastamist

20.09

Stoicescu: et see ei korduks, peame Venemaa vastu midagi praktilist tegema Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:45

VAATA OTSE | Erm on odaviske eel kõrges mängus, Garland liigub kulla poole Uuendatud

12:40

VAATA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel Uuendatud

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

loe: kultuur

10:55

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

09:00

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

20.09

Arvustus. "Saal biennaal" – isikliku ja kollektiivse piirimail

20.09

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

loe: eeter

12:15

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

10:55

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

20.09

Vaiko Eplik: Koera "Pure" on minu plaatidest esimene, mille üle olen siiani uhke

20.09

Stefan uuest singlist: panin selle sisse värske armumise emotsiooni

Raadiouudised

20.09

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20.09

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20.09

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20.09

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

19.09

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

19.09

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo