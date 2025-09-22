Valimisprogrammides räägivad kõik erakonnad majanduse arendamise võimalustest

Valimisprogrammides räägivad kõik kohalikel valimistel osalevad erakonnad majanduse ja ka taristu arendamise võimalustest. Reformierakond nimetab tähtsaks investeeringud.

"Me oleme näinud ju tõesti viimastel aastatel, kus on selline tunne, et kas me saame üldse investeeringuid teha, kas kohalikega räägitakse läbi, kuidas kohalikud omavalitsused planeerivad ja kui lihtne on mingites omavalitsuses asjaajamine. See on see, millega kohalikud volikogud saavad ettevõtlust võimendada," lausus majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE).

Parempoolsed leiavad, et omavalitsustel tuleks abistada investeerida soovivaid ettevõtteid ja määrata näiteks kliendihaldur.

"Kuni selleni, et võitleb temaga koos selle eest, et kõik load võimalikult kiiresti kätte saada, et võimalikult vähe oleks mõttetuid lisapiiranguid igasugustele lisaplaneeringutele, et ta oleks selle ettevõtja poolel ja saaks aru, et töökohtade loomine on tähtis," sõnas Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler.

Keskerakonna arvates innustaksid omavalitsustesse investeerima piirkondlikud maksuerisused.

"See kindlasti elavdab kohalikku turgu ja annab ettevõtetele võimaluse investeerida teatud piirkondades. Eks me peaksime need piirkonnad ise välja valima, aga see on kindlasti üks võimalus, kuidas saada töökohad ja ettevõtlus kaugematesse piirkondadesse," ütles Keskerakonna aseesimees Lauri Laats.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et oluline on see, et ettevõtjad saaksid arvestada kaugemal elavate töötajatega.

"Sa küll võid töötaja saada, aga see töötaja asub väga kaugel. Lähedal ei ole neid kohti, kus elada. Siis tuleb leida üürielamud, kas koos ettevõtjatega või koos riigiga. See probleem on selline, et peale Tartu ja Tallinna põhimõtteliselt kõik omavalitsused räägivad sellest murest," sõnas SDE esimees Lauri Läänemets.

Isamaa räägib samuti uute töökohtade loomisest, millele aitab kaasa bürokraatia vähendamine ning ka madalam energia hind.

Taskukohasemast energiahinnast räägib samuti Eesti 200, aga ka sellest, et kogukondi motiveerivad kohalikud võimalused ja ühistransport on üheks neist.

EKRE langetaks makse ja elektri hinda ning on vastu suurtele tuuleparkidele.

Rohelised tooksid investeeringud just ringmajandusse ning samuti toetavad nad noorte tööhõivet.