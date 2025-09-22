X!

Valimisprogrammides räägivad kõik erakonnad majanduse arendamise võimalustest

Eesti
Valimiskast.
Valimiskast. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Erakondade majandusprogrammides kohalikeks valimisteks pööratakse tähelepanu uute töökohtade loomisele omavalitsustes ning samuti pakutakse võimalusi, kuidas tuua omavalitsustesse suuremaid investeeringuid.

Valimisprogrammides räägivad kõik kohalikel valimistel osalevad erakonnad majanduse ja ka taristu arendamise võimalustest. Reformierakond nimetab tähtsaks investeeringud.

"Me oleme näinud ju tõesti viimastel aastatel, kus on selline tunne, et kas me saame üldse investeeringuid teha, kas kohalikega räägitakse läbi, kuidas kohalikud omavalitsused planeerivad ja kui lihtne on mingites omavalitsuses asjaajamine. See on see, millega kohalikud volikogud saavad ettevõtlust võimendada," lausus majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE).

Parempoolsed leiavad, et omavalitsustel tuleks abistada investeerida soovivaid ettevõtteid ja määrata näiteks kliendihaldur.

"Kuni selleni, et võitleb temaga koos selle eest, et kõik load võimalikult kiiresti kätte saada, et võimalikult vähe oleks mõttetuid lisapiiranguid igasugustele lisaplaneeringutele, et ta oleks selle ettevõtja poolel ja saaks aru, et töökohtade loomine on tähtis," sõnas Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler.

Keskerakonna arvates innustaksid omavalitsustesse investeerima piirkondlikud maksuerisused.

"See kindlasti elavdab kohalikku turgu ja annab ettevõtetele võimaluse investeerida teatud piirkondades. Eks me peaksime need piirkonnad ise välja valima, aga see on kindlasti üks võimalus, kuidas saada töökohad ja ettevõtlus kaugematesse piirkondadesse," ütles Keskerakonna aseesimees Lauri Laats.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et oluline on see, et ettevõtjad saaksid arvestada kaugemal elavate töötajatega.

"Sa küll võid töötaja saada, aga see töötaja asub väga kaugel. Lähedal ei ole neid kohti, kus elada. Siis tuleb leida üürielamud, kas koos ettevõtjatega või koos riigiga. See probleem on selline, et peale Tartu ja Tallinna põhimõtteliselt kõik omavalitsused räägivad sellest murest," sõnas SDE esimees Lauri Läänemets.

Isamaa räägib samuti uute töökohtade loomisest, millele aitab kaasa bürokraatia vähendamine ning ka madalam energia hind.

Taskukohasemast energiahinnast räägib samuti Eesti 200, aga ka sellest, et kogukondi motiveerivad kohalikud võimalused ja ühistransport on üheks neist.

EKRE langetaks makse ja elektri hinda ning on vastu suurtele tuuleparkidele.

Rohelised tooksid investeeringud just ringmajandusse ning samuti toetavad nad noorte tööhõivet.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:12

Valimisprogrammides räägivad kõik erakonnad majanduse arendamise võimalustest

21:00

Itaalias puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

20:31

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

20:27

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

20:03

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

19:48

Viipekeelsed uudised

19:36

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

19:24

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:24

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

16:30

Kütus kallines tanklates järsult

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

13:03

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

ilmateade

loe: sport

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

20:27

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

20:03

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

19:36

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo