Trump seostas autismi Tylenoli ja vaktsiinidega

President andis erakorralisel pressikonverentsil Valges Majas rasedatele ja väikelaste vanematele meditsiinilist nõu, öeldes neile korduvalt, et nad ei kasutaks ega manustaks USA-s Tylenoli kaubamärgi all müüdavat valuvaigistit, ning soovitades tavalisi vaktsiine mitte teha üheaegselt ega väga väikestele lastele.

Meditsiinilise hariduseta Trumpi nõuanne on vastuolus arstide omaga, kes viitavad arvukate uuringute andmetele, mis näitavad, et atsetaminofeen, Tylenoli toimeaine, on rasedate jaoks ohutu, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

"Ma tahan öelda nii nagu see on – ärge võtke Tylenoli. Ärge võtke seda," ütles Trump. "Veel, mida me soovitame või mida mina kindlasti soovitan, on ... ärge laske neil oma last täis pumbata suurimat kogust asju, mida te oma elus näinud olete," ütles ta vaktsiinidele viidates.

Trumpi meeskond soovitas ka autismi sümptomite raviks leukovoriini, mis on foolhappe vorm.

Arstid mõistsid Trumpi soovitused hukka

Kümned meditsiini- ja teadusorganisatsioonid ning autismiga tegelevad rühmitused, sealhulgas Ameerika Pediaatria Akadeemia ning Ameerika Sünnitusarstide ja Günekoloogide Kolledž, mõistsid presidendi soovitused hukka.

"Viitatud andmed ei toeta väidet, et Tylenol põhjustab autismi ja leukovoriin raviks, ning ainult õhutavad hirmu ja annavad ekslikult lootust, kui lihtsat vastust pole olemas," ütles Autismiteadlaste Koalitsioon oma avalduses.

Seistes koos tervishoiuminister Robert F. Kennedy Jr.-ga, vaktsiinikriitikuga, kes on väitnud, et ükski vaktsiin pole ohutu, kutsus Trump üles uuesti läbi vaatama seost vaktsiinide ja autismi vahel, mis on korduvalt ümber lükatud teooria.

"Usume, et sõltumatu ja usaldusväärne teadus näitab selgelt, et atsetaminofeeni võtmine ei põhjusta autismi. Me ei nõustu ühegi vastupidise arvamusega ja oleme sügavalt mures terviseriskide pärast, mida see soovitus lapseootel emadele ja vanematele kujutab," ütles Tylenoli tootjafirma Kenvue oma avalduses.

Tervisetoodete ettevõtte Kenvue aktsiad taastusid pisut esmaspäeval seitsmeprotsendise kukkumise järel, sulgudes viis protsenti allpool päeva avamishinda. Aktsia on alates 5. septembrist, mil väljaanne The Wall Street Journal teatas, et Kennedy kavatseb seostada atsetaminofeeni autismiga, langenud 14 protsenti.

Trump ütles, et ta usub tugevalt vaktsiinidesse, olles oma esimesel ametiajal juhtinud algatust Covid-19 vaktsiini väljatöötamise kiirendamiseks. Sellegipoolest kutsus ta üles vaktsiinidest elavhõbedat eemaldama ja ütles, et lapsed ei tohiks saada B-hepatiidi vaktsiini enne 12. eluaastat. Tavaliselt manustatakse seda esimese 24 tunni jooksul pärast sündi. Ta ütles ka, et leetrite-mumpsi-punetiste kombineeritud vaktsiin tuleks jagada kolmeks eraldi süstiks.

Tylenoli ja autismi seose teadaanne meenutas Trumpi regulaarseid pressikonverentse pandeemia alguskuudel, mil ta jagas sageli nõuandeid, mis ei põhinenud teadusel, sealhulgas tema soovitust võtta sisse pleegitusainet (klooriühendit – toim.), mille kohta tema toetajad hiljem ütlesid, et see pole tõsine nõuanne, märkis Reuters.

Uuringud on näidanud, et vaktsiinid on ohutud, hävitades USA-s sellised lastehaigused nagu lastehalvatus ja leetrid. UNICEF USA tegevjuhi Michael J. Nyenhuisi sõnul on vaktsiinid viimase 50 aasta jooksul hinnanguliselt päästnud vähemalt 154 miljonit elu.

Reutersi/Ipsose sel kuul läbi viidud küsitluse kohaselt usub ainult iga neljas ameeriklane, et Trumpi administratsiooni hiljutised soovitused vaktsiinide arvu vähendamiseks põhinevad teaduslikel tõenditel ja faktidel.

Trumpi administratsioon propageerib autismi raviks leukovoriini

Trumpi administratsioon on palunud ravimifirmadel olla valmis suurendama leukovoriini tootmist mõnede autismihaigete raviks, ütles Toidu- ja Ravimiameti (FDA) juht Marty Makary ajakirjanikele.

FDA kiitis heaks ettevõtte GSK toodetud ravimi versiooni, mis on mõeldud autismiga seotud seisundi raviks, kuid mida ravimifirmad enam ei tooda. USA valitsus teatas, et kui see on kasutamiseks heaks kiidetud, katab Medicaidi tervisekindlustus madala sissetulekuga inimestele ravimi kulud autismi sümptomite korral.

FDA viitas oma heakskiitmisprotsessis leukovoriini kasutamise ülevaatele 40 patsiendil, kellel on haruldane ainevahetushäire, mida nimetatakse aju folaadipuuduseks ja mis võib põhjustada mitmesuguseid neuroloogilisi sümptomeid, millest mõnda esineb ka autismiga inimestel.

FDA teatas, et taotleb käsimüügis oleva Tylenoli ja selle geneeriliste versioonide märgistuse muutmist, et kajastada tõendeid, mis viitavad, et selle raseduse ajal kasutamine võib olla seotud neuroloogiliste seisundite, näiteks autism ja ADHD, suurenenud riskiga lastel. FDA saatis arstidele ka sarnase hoiatusega kirja, kuid tunnistas, et põhjuslikku seost pole kindlaks tehtud.

Teadlased lükkavad väited tagasi

Teadlaste sõnul puuduvad kindlad tõendid seose kohta Tylenoli kasutamise ja autismi vahel. 2024. aastal Rootsis läbi viidud uuring, milles osales ligi 2,5 miljonit last, ei leidnud põhjuslikku seost atsetaminofeeni emakasisese kokkupuute ja neuroloogiliste arenguhäirete vahel.

2025. aastal läbi viidud 46 varasema uuringu ülevaade viitas seosele sünnieelse atsetaminofeeni kokkupuute ja nende seisundite suurenenud riski vahel, kuid Mount Sinai Icahni meditsiinikooli, Harvardi ülikooli ja teiste teadlased ütlesid, et uuring ei tõesta, et ravim põhjustas tulemusi.

Nad soovitasid rasedatel naistel jätkata atsetaminofeeni kasutamist vastavalt vajadusele, võimalikult väikeses annuses ja võimalikult lühikese aja jooksul. Trumpi ametnikud viitasid sellele ülevaatele ja kasutasid sarnast keelt, kui esitasid oma seisukoha Tylenoli võtmise suhtes.

"On selge, et Tylenoli ja autismi seos ei ole uus küsimus – seda on uuritud mitu korda ja paljudes erinevates uuringutes," ütles autismiuurija dr Diana Schendel A.J. Drexeli Autismiinstituudist avalduses, märkides, et ta sooviks näha, milliseid uusi tõendeid administratsioon pakub. "Ilma ühtegi tõendit esitamata, mis neid toetaksid, on sellised teadaanded hoolimatud ja potentsiaalselt kahjulikud," märkis ta.

Teadlaste sõnul on leukovoriin, mida kasutatakse mõnede keemiaravi saavate vähihaigete raviks, näidanud väga väikestes uuringutes teatavat potentsiaali, kuid siiski on vaja täiendavaid mahukaid uuringuid.

"Selle toimivuse kohta pole häid tõendeid. On küll mõned uuringud, kuid need on väikesed ja mitte parimad uuringud. Seega pole see kindlasti midagi, mida ma aktiivselt soovitaksin," ütles dr Audrey Brumback, autismiekspert ja teadur Texase Ülikoolist Austinis.